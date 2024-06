Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En el estreno de "The Acolyte", situada 100 años antes de la trilogía original de Star Wars, se revela que alguien está asesinando Jedis, comenzando por Indara (interpretada por Carrie-Anne Moss). El misterio se resuelve rápidamente, llevando a la pregunta crucial de por qué se están matando Jedis y quién está detrás, sugiriendo la posible presencia de los Sith, creídos extintos. La serie potencialmente podría explorar a Darth Tenebrous o Darth Plagueis. Aunque aún no revela personajes innovadores, destaca por el talentoso elenco y la promesa de personajes icónicos. Sin embargo, la trama aún no se adentra en aspectos realmente intrigantes, con la participación de personajes como Vernestra Rwoh siendo aún superficial.