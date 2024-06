En el universo original de Star Wars, los buenos tenían espadas azules y verdes, mientras que los malos portaban sables rojos. La inclusión de un sable púrpura para Mace Windu abrió la puerta a una diversidad de colores de sables en "The Acolyte", donde personajes como Charlie Barnett se destacan con armas de diferentes tonalidades, como el amarillo. Barnett, conocido por su papel en series como Chicago Fire y Russian Doll, revela que la elección del color amarillo representa el equilibrio y está conectado con el consejo Jedi, algo que él relaciona con su propia identidad birracial. El actor interpreta a Yor Fandar, un caballero Jedi recto y profesional, cuya fidelidad a la ideología Jedi lo hace un personaje interesante y, quizás, hasta cómico. "The Acolyte" debutará el 4 de junio en Disney+, presentando un elenco diverso que incluye a Dafne Keen, Rebecca Henderson, Lee Jung-jae, y Amandla Stenberg, entre otros.

La historia detrás de cómo llegó a ello es sencilla, pero con una gran profundidad para él y su personaje, Yor Fandar, un caballero jedi estoico y profesional.

Según explicó en conversación con BioBioChile, junto a Dafne Keen (Jecki Lon) y Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh), “la historia es que entré en el set y me dieron un sable láser”, comentó entre risas. “Pero me hizo mucha ilusión porque no sabía que había una historia detrás de los colores de las espadas. Fue un viaje divertido entender por qué”.

“Pero he de decir que insistí en que fuera morado, pero al parecer solo Vernestra pertenece a esa línea familiar”, bromeó el actor conocido por series como Chicago Fire, Russian Doll, Tales of the City, y en la temporada final de Arrow.

Así, según pudo averiguar, “el amarillo es el color del equilibrio. Es un portador de la fuerza que también está muy conectado con el consejo. Son como el rayo. Es un Jedi armonizado y bien equilibrado”, y a nivel personal, “me gustó porque también soy birracial, y pensé que realmente se refería a esa parte de mí”.

Su personaje es conocido por ser recto como ninguno otro, un jedi de los más fieles a la ideología y el ‘Código’, por lo que puede hasta ser visto como un relevo cómico. Pero ello, expresa, “creo que va a ser decisión de cada espectador. Estoy seguro de que algunas personas me verán como un bufón, y no estoy molesto con eso. Estoy deseando que a la gente le encante odiarme también”.

“Pero es fácil comprometerse con algo como la República. Pienso en ello como la policía. Él está comprometido a hacer lo que ha sabido que es correcto durante toda su vida, y permanecer en ese camino es la única manera de que podamos llegar a este punto de coexistencia para toda la galaxia, todo el universo”, explica. “Por lo que es realmente importante para él permanecer tan sólido como puede ser, incluso cuando, ya sabes, Jackie se ríe de mí a mis espaldas”.

Dafne, quien interpreta a Jackie, intervino de inmediato en el comentario: “No es nunca a tus espaldas”.

“The Acolyte” se estrena este martes 4 de junio por Disney+, y además de Barnett, Henderson y Keen, cuenta con las actuaciones de Lee Jung-jae, Amandla Stenberg, Manny Jacinto, Jodie Tuner-Shith, Dean-Charles Chapman, David Harenwood y Carrie-Anne Moss, entre otros.