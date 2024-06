Rebecca Henderson se une a "The Acolyte" como Vernestra Rwoh, personaje icónico de la serie ambientada en la nueva era de Star Wars, La Alta República. Henderson, conocida por sus roles en Westworld y Manhunt, destaca el proceso de transformación en el set para dar vida a la venerada maestra Jedi. El color púrpura de su sable de luz despierta especulaciones sobre su significado en la galaxia, mientras que su compañero de reparto, Charlie Barnett, aporta una interesante interpretación sobre este detalle. "The Acolyte" se estrena el 4 de junio en Disney+, con un elenco estelar que incluye a Dafne Keen, Charlie Barnett, Lee Jung-jae, Amandla Stenberg y Carrie-Anne Moss, entre otros.

Rebecca Henderson llegará a “The Acolyte” para dar vida a Vernestra Rwoh, la única integrante del reparto que ya existe en el universo de Star Wars, habiendo pasado por cómics y novelas de “The High Republic” (La Alta República).

Se trata de la nueva era en la cual está ambientada la serie, ambientada siglos antes de los hechos de las películas, y que Lucasfilms busca explorar cada vez más. Y Vernestra es un elemento icónico de ella, según explica en conversación con BioBioChile, y junto a Dafne Keen (Jecki Lon) y Charlie Barnett (Yor Fandar).

“Vernestra ya existe en la Alta República, puedes leer sobre ella en los libros cien años antes de esta historia, y en este punto de su vida, ella es una venerada anciana maestra Jedi, que los otros admiran”, explica la intérprete, conocida por sus papeles en Westworld, Manhunt, Russian Doll y los GTA IV y V.

Con esto en mente, el papel de su Vernestra en la serie, explica es que “ella es el personaje que ha visto todo, hasta se da cuenta de que no es así”.

Para su papel, debió pasar por un largo proceso cada día en el set: “Me sentí simplemente transformada con el maquillaje y las túnicas. Te olvidas de que lo tienes encima. Estás hablando de Brooklyn, y luego te miras en el espejo y dices, guau, sí, ese es mi aspecto”.

“Me veo mejor de verde, y voy a decir eso hasta el día que me muera”, bromea la actriz canadiense.

El personaje destaca también por otro elemento: porque comparte color de sable de luz con el Mace Windu de Samuel L. Jackson, aunque desconoce qué es lo que ello podría implicar en la galaxia muy, muy lejana.

“La verdad es que no sé cuál es el significado del color, y no creo que todos los sables de luz necesariamente signifiquen algo. Para mí, el púrpura significa coraje, pero no encontré ninguna informaciones de lo que el púrpura significaba para Vernestra”, sostuvo y, en este punto, su compañero de reparto intercedió.

Visiblemente entusiasmado y para sorpresa de Henderson, Barnett explicó que “mucha de la información en torno a esto proviene incluso de fans, pero por lo que escuché hace mucho tiempo, y corríjanme si me equivoco, es que el púrpura tenía algo que ver con un portador de la fuerza que podría haber elegido ir al lado oscuro, pero escogió ser un Jedi”.

El periodista confirmó que esa es, efectivamente, una interpretación del color púrpura en sables de luz, y el actor celebró.

“The Acolyte” se estrena este martes 4 de junio por Disney+, y además de Henderson, Keen y Barnett, cuenta con las actuaciones de Lee Jung-jae, Amandla Stenberg, Manny Jacinto, Jodie Tuner-Shith, Dean-Charles Chapman, David Harenwood y Carrie-Anne Moss, entre otros.