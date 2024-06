La talentosa actriz Dafne Keen, conocida por sus roles en "Logan" y "His Dark Materials", se prepara para debutar en "The Acolyte", serie de Star Wars donde interpreta a Jecki Lon, aprendiz del maestro jedi Sol. En una entrevista con BioBioChile, Keen reveló los desafíos de actuar con un elaborado maquillaje alienígena que complicaba su expresividad facial, incluso recibiendo llamados de atención de la directora Leslye Headland. A pesar de las dificultades, Keen destacó la diversión y el profesionalismo del equipo de maquillaje. La actriz española compartió su experiencia de adaptarse a actuar sin cejas y expresar emociones de manera diferente. "The Acolyte" se estrena el 4 de junio en Disney+, con un elenco que incluye a Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Lee Jung-jae y otros talentosos actores.

Dafne Keen es conocida en el mundo de la cultura pop por sus papeles como Laura Kinney/X-23 en “Logan” y como Lyra Belacqua en “His Dark Materials”, currículum que ampliará este año con su interpretación de Jecki Lon en “The Acolyte”, la nueva serie de Star Wars.

Se trata de la padawan (o aprendiz) de uno de los protagonistas, el maestro jedi Sol interpretado por Lee Jung-jae (“El Juego del Calamar”). Y, en conversación con BioBioChile, reveló que lo más llamativo fue tener que actuar con todo el maquillaje en su rostro, el cual complicaba su actuación y hasta le valía llamados de atención de la directora, Leslye Headland.

Sentada junto a Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh) y Charlie Barnett (Yord Fandar), Keen expresó que “fue muy divertido. Teníamos las dos (junto con Rebecca) un montón de maquillaje, y era muy extraño para el aspecto interpersonal en el set, porque se sentía muy raro cuando estaba hablando con alguien, porque te olvidas de que de repente eres un alien”.

“Pero también era muy agradable, especialmente como las mujeres no tenemos que preocuparnos nuestro aspecto, porque te ves jodidamente raro”, sostuvo la actriz española. “Pero es genial no tener que pensar en tu cara. Fui e hice mi prueba de maquillaje y fue como, ‘oh, estoy en Star Wars. Tengo cuernos y tengo un salmonete blanco y estoy pintada de blanco con pecas rojas"”.

Sin embargo, “fue muy divertido. Y realmente tuvimos el equipo de maquillaje más maravilloso”.

El problema real llegaba a la hora de actuar porque su frente estaba totalmente cubierta e inmóvil: “También me taparon las cejas, y actuar sin cejas es muy difícil. Yo de por sí ya soy una actriz de pequeños gestos, y Leslye se me acercaba y me decía: ‘No estás haciendo nada con la cara’. Y yo decía ‘¡no!, ¡estoy actuando mucho!’. Pero como no tenía cejas, no se notaba”.

“Así que fue muy raro tratar de hacerlo. Fue muy divertido y extraño tratar de adaptarse a ¿cómo expresar emociones sin cejas?”, añadió.

“Fue una locura, pero fue muy bonito. También recuerdo que cuando leí el guion, tenía una idea completamente diferente de cómo iba a interpretarla. Y luego, tan pronto como estaba en el maquillaje, en el vestuario, ella cobró vida y pensé en todo el trabajo que había hecho hasta ese punto y quedé ‘oh, genial, todo eso para nada"”, bromeó. “Pero fue genial porque ella simplemente apareció y no tuve que pensar en ello”.

“The Acolyte” se estrena este martes 4 de junio por Disney+, y además de Keen, Barnett, Henderson y Lee, cuenta con las actuaciones de Amandla Stenberg, Manny Jacinto, Jodie Tuner-Shith, Dean-Charles Chapman, David Harenwood y Carrie-Anne Moss, entre otros.