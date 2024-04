"Snow" ya no va más.

El actor Kit Harington, conocido por su papel de Jon Snow en Juego de Tronos, reveló que HBO decidió desechar la serie spinoff planeada tras dos años de desarrollo.

En junio de 2022, la cadena anunció un spinoff de Juego de Tronos centrado en Jon Snow. Sin embargo, tras dos años de expectación, el proyecto ha sido oficialmente cancelado por la cadena.

Durante una entrevista con Screen Rant, Kit Harington compartió la noticia, explicando que “realmente nunca había hablado de ello porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que estaba en desarrollo, y no quería que ocurriera algo así como que la gente empezara a teorizar, emocionándose u odiando la idea cuando puede que nunca ocurra, porque en el desarrollo miras todos los ángulos, y ves si vale la pena”.

En cuanto al estado del spinoff de Jon Snow, tentativamente titulado Snow, Harington reveló que “actualmente está fuera de la mesa, porque entre todos no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Así que, por el momento, hemos decidido dejar las herramientas. Puede que en el futuro volvamos a retomarla, pero de momento, no. Está firmemente en la estantería”.

Por otro lado, el próximo 16 de junio a las 22:00 horas chilenas será estrenada por Max la segunda temporada de House of The Dragon, y ya se anunció a los actores que darán vida a los protagonistas de otra precuela de Game of Thrones, El Caballero Errante.