Peter Claffey y Dexter Sol Ansell protagonizarán la serie dramática original de HBO “El caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante”.

Esta nueva precuela a la icónica serie está también basada en libros del mismo autor George R. R. Martin, quien también será escritor y productor junto con Ira Parker.

Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos (y, por lo tanto, un siglo después de Casa del Dragón), dos desafortunados héroes deambulaban Westeros: un joven caballero ingenuo pero valiente, Sr Duncan, El Alto y el “Caballero Errante” (Claffey) y su diminuto escudero, Egg (Ansell).

Ambientada en una época en la que el linaje de los Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria de los vivos, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas les aguardan.

Peter Claffey es actor y ex jugador de Connacht Rugby con créditos en “Bad Sisters” (2022) y “Wreck” (2022) de Apple TV, mientras que sus próximos proyectos incluyen protagonizar junto a Cillian Murphy “Small Things Like These” y la tercera temporada de “Vikings: Valhalla” de Netflix.

Dexter Sol Ansell, por su parte, comenzó su carrera como actor a los cuatro años en la serie de ITV “Emmerdale” (2019). Tras eso, protagonizó la serie de suspense de Sky “The Midwich Cuckoos” (2022) y la película de comedia de Netflix “Christmas on Mistletoe Farm” (2022). Más recientemente, Ansell interpretó al joven Coriolanus Snow en “Los juegos del hambre: Balada de los pájaros cantores y las serpientes” (2023). Próximamente, será tambiéen visto en “Here”, “The Moor”, “Hullraisers” de Channel 4 y “Robin and The Hood”.