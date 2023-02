Como estar acostado junto a tu pareja comiendo muchos snacks suena como el panorama perfecto para San Valentín, acompañarlo de una serie o película puede solo mejorarlo.

Por eso recopilamos todas las series y películas románticas que estarán disponibles en el streaming este 14 de febrero para que las disfrutes.

Netflix

Todas las veces que nos enamoramos

Este estreno de Netflix llega justo para San Valentín. La producción protagonizada por Georgina Amorós (Élite) y Franco Masini (Rebelde) relata la historia de Irene y Julio, quienes desde que se conocieron se han enamorado muchas veces.

“En 2003, Irene llega a Madrid con ganas de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes”, describe Film Affinity.

Amor al cuadrado otra vez

Un día antes de San Valentín, el 13 febrero, llega al streaming de la N roja la segunda entrega de la película polaca, que retoma la historia de la profesora Monika (Adrianna Chlebicka) y el periodista de prensa sensacionalista Enzo (Mateusz Banasiuk), quienes tiene que atravesar nuevas dificultades como el nuevo trabajo de Monika y su nuevo colega de trabajo.

La primera vez

Si no te apremia el tiempo, el streaming tiene para este 15 de febrero una serie colombiana ambientada en los 70, donde una chica se integra por primera vez a un colegio exclusivo de hombres. Ahí la joven busca romper varios estereotipos y “corazones”, detalla el portal cinéfilo.

HBO Max

La aventura del anillo

A HBOMax llega la serie taiwanesa La aventura del anillo, el cual se convierte en un cupido luego de que su dueño original lo pierda en el tren. Desde ahí logra unir a 7 parejas diferentes y en ocho episodios cuenta sus respectivas historias de amor.

Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special

Este capítulo especial de la serie animada de DC Studios ya se encuentra en la plataforma, pero este 14 de febrero puede ser una buena oportunidad para disfrutarlo. En este episodio Harley y (Poison) Ivy celebran su primer San Valentín juntas, al mismo tiempo que siguen luchando contra sus enemigos.

Prime Video

Somebody I Used to Know

La película dirigida por Dave Franco (hermano de James Franco) tiene como protagonistas a Alison Brie y a Jay Ellis. La historia relata como el personaje de Brie, una adicta al trabajo, regresa a su ciudad natal y comienza a recordar los viejos tiempos con Sean, pero todo se complica cuando conoce a Cassidy, su nueva pareja, quien le recuerda a la vieja Ally.

Casando a mi ex

Esta comedia romántica perfecta para San Valentín, que ya se encuentra en el streaming, relata la historia de una organizadora de bodas, Mariana, quien en su pasado tuvo una relación con su pastelero Luis, sin embargo, cuando este decidió pedirle matrimonio, esta lo rechazó.

Pese a que la sigue queriendo, Luis inventa que está a punto de casarse, por lo que en un arranque le ofrece organizar su matrimonio, todo mientras su ex hace todo lo posible para evitar que descubra la verdad.