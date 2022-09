Este lunes el Festival de Venecia vivió una de sus premieres más llamativas en lo que va de su 79 edición. Y es que, mientras surgían los preparativos de Don’t Worry Darling, hubo rumores y polémicas sobre peleas, tensión en el elenco e incluso escupos desmentidos.

Pero, ¿cómo fue que la cinta acabó envuelta en la farándula estadounidense? Las especulaciones en torno a la película van de mucho antes del evento. Esto, luego de que Wilde afirmara haber despedido al protagonista original, Shia LaBeouf.

“Sabía que le iba a pedir a Florence (Pugh) estar en situaciones donde se sintiera muy vulnerable, por lo que mi prioridad era que se sintiera segura y a salvo”, explicó entonces la directora a Variety.

Esto, debido a que los métodos actorales de LaBeuf no se ajustaban a lo que ella requería y porque el actor fue acusado por su exnovia, la artista y actriz FKA Twigs, de agresión sexual.

Sin embargo, al día siguiente el protagonista de Transformers desmintió el hecho, filtrando incluso conversaciones con Wilde, en donde se muestra que el actor renunció y la directora insistió continuamente en que no dejara la película.

“Nunca me despidieron, Olivia. Y si bien entiendo completamente lo atractivo que es decir esa historia por el contexto social actual, el valor social que trae, no es la verdad. Así que te pido humildemente, como una persona con busca hacer las cosas bien, que corrijas esa narrativa de la mejor forma que puedas”, escribió el intérprete en uno de los mensajes que compartió.

Asimismo, compartió un video en donde Wilde insiste en que vuelva al proyecto. “Creo que esto podría ser como una llamada de atención para la ‘señorita Flo’ (Florence Pugh), y quiero saber si estás abierto a considerar esto conmigo”, menciona Wilde según Variety.

“Si ella realmente se compromete, si ella realmente pone su mente y corazón en esto, y si ustedes hacen las paces -y respeto tu punto de vista, respeto el de ella-, pero, si ustedes lo pueden hacer, ¿qué piensas? ¿Hay esperanza? ¿Me lo harás saber?”, insistió.

En el marco de su estreno mundial, el elenco de Don’t Worry Darling apareció en una rueda de prensa donde Pugh fue la única ausente al estar rodando Dune para Denis Villeneuve.

Así, en medio de la conversación con los medios, Wilde aclaró la presunta pelea con la extrella de Marvel. “No tengo palabras para decir lo honrada que me siento por tenerla como protagonista. Es extraordinaria”, comenzó diciendo.

Sin embargo, describió los rumores sobre su relación con Pugh como “interminables cotilleos de la prensa sensacionalista y todo el ruido que hay alrededor. Internet se alimenta solo (…) No siento la necesidad de contribuir; pienso que está suficientemente bien alimentado”.

Horas más tarde, Pugh se lució en la alfombra roja con un corto vestido corto de gasa azul oscuro, pero decorado con una larga cola y voluminosas mangas del mismo color embellecido, todo con detalles brillantes.

Pese a estar los protagonistas y la directora reunidos en la entrada del evento, estos optaron por no posar juntos. Asimismo, Wilde y Styles no compartieron en el evento e incluso no se sentaron juntos para ver la película.

Asimismo, las redes sociales no dejaron pasar el comportamiento de Chris Pine, quien habría mostrado una gran alegría con la llegada de Pugh al lugar a comparación de su experiencia en la rueda de prensa.

Lamentablemente, las especulaciones continuaron hasta la misma sala de cine. Y es que, cuando los intérpretes de la película se posicionaron para ver su premiere, las cámaras capturaron el momento en que Harry Styles tomó asiento junto a Chris Pine y aparentemente le escupió.

En el registro se puede apreciar un breve instante en que Harry se acercó mucho al actor y dejó caer algo de su boca. Rápidamente, Chris deja de aplaudir, cambia la expresión de su rostro y se mira detenidamente las manos.

De todas formas, el aparente cruce entre los artistas resultó ser falso, ya que un segundo video publicado más tarde por Ramin Setoodeh, coeditor de la revista Variety, muestra un ángulo diferente de la situación y deja entre ver que no ocurrió tal como se difundió en las redes sociales.

Coming from the #DontWorryDarling premiere tonight, this is all I can say: There are no trash cans in the Sala Grande — not in the lobby or in the mezzanine where these seats are located. So hypothetically, if you were chewing a piece of gum, there’d be no place to put it. https://t.co/S88D67Up3h

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 6, 2022