Los Gemelos Fantásticos (Wonder Twins) ya no llegarán a HBO Max: el proyecto fue cancelado por el nuevo CEO de la recientemente fusionada Warner Bros Discovery.

Hace unos meses se conocía que Warner Bros. estaba preparando para HBO Max la película de Wonder Twins, los Gemelos Maravilla, en su apuesta por seguir desarrollando proyectos sobre el Universo DC.

La cinta, sin embargo, ha sido cancelada debido, entre otras razones, a ser un producto muy “de nicho” y contar un presupuesto excesivo para una cinta que iría directamente al servicio de streaming de la compañía, HBO Max.

No se conocían más detalles sobre la cinta, más allá de su director y pareja protagonista. Wonder Twins es una pareja de hermanos alienígenas provenientes del planeta Exxor, que poseen unas capacidades especiales. Estas habilidades se activan cuando juntan sus manos y pronuncian al unísono: “Poderes de los Gemelos Maravilla, actívense”.

Según informa The Hollywood Reporter, el origen de la cancelación radica precisamente en la reciente fusión entre Warner Bros. y Discovery, que ha dado lugar a la nueva compañía Warner Bros Discovery.

Entre otras decisiones, su CEO, David Zaslav, ha determinado que las películas basadas en personajes DC deben estrenarse en cines antes de pasar a las plataformas de streaming.

Wonder Twins, que iba a estar protagonizada por Isabel May (1883) y KJ Apa (Riverdale), e iba a suponer el debut como director de Adam Sztykiel (guionista de Black Adam), no cumplía así este nuevo criterio, pues fue concebida para ser lanzada directamente en HBO Max.

Además, iba a costar 75 millones de dólares, mientras que Zaslav busca que los filmes de su compañía que se estrenen exclusivamente en HBO Max no sobrepasen los US$35 millones.

Asimismo, señala la información, la compañía cree que era una película “muy de nicho” como para poder ser llevada a los cines, lo que se aleja del nuevo rumbo impuesto por el conglomerado.

Recientemente, también han sido canceladas por The CW las series Batwoman y Legends of Tomorrow, lo que puede tener algo que ver con este nuevo rumbo que el conglomerado quiere llevar con sus proyectos de DC.