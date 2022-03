Spider-Man: No Way Home, la tercera película de la nueva saga del hombre arácnido fue la más taquillera en 2021 y se apronta a ser estrenada en plataformas de streaming.

Anteriormente, la cuenta oficial de la cinta en Instagram, anunció que la producción estaría disponible para arriendo digital, con 80 minutos de escenas extra.

El próximo 17 de marzo, los fanáticos podrán disfrutar de Spider-Man: No Way Home, en la plataforma de streaming de Apple TV. Sin embargo, esto será en formato de arriendo digital, es decir, previo pago para poder verla.

El precio para alquilar la cinta del Hombre Araña es de $10.990 pesos chilenos, los que se cancelan directamente en la página o en la aplicación de la “manzanita”.

Mientras que en Latinoamérica se puede ver la película por el medio ya mencionado, en otros países como España, el largometraje también es ofrecido por medio de arriendo digital, pero a través de otras plataformas, como Amazon Prime.

Según lo informado por Sony, los dueños de los derechos de Spider-Man, la película llegará a la plataforma de Netflix en el 2023, según el contrato.

Más tarde, y en último lugar, Spider-Man: No Way Home se estrenará en Disney Plus, quienes poseen la exclusividad del resto de los superhéroes de Marvel.

Si aún no te animas a verla, la cuenta oficial de la película en Twitter, dejó los primeros 10 minutos libres, para convencer a los espectadores.

What happens after Spider-Man's identity is revealed to the world? Check out the first 10 minutes of #SpiderManNoWayHome!

Find out what happens next, watch the movie on Digital tomorrow! https://t.co/KmLWyooHyj pic.twitter.com/PsojJURihy

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) March 14, 2022