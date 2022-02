Uno de los elementos más característicos de Euphoria (HBO) es el maquillaje. En las redes sociales muchos están obsesionados con los brillos, estrellas, colores vibrantes y el arte que ofrece la serie en este aspecto. Pero todo esto no fue hecho al azar, Doniella Davy, la maquilladora de la producción explica los mensajes subliminales que oculta cada creación suya.

La serie de HBO, Euphoria, sigue cosechando éxitos tras estrenar su segunda temporada. El drama adolescente protagonizado por Zendaya no sólo conquista a la audiencia con su oscura trama que gira en torno al alcohol, las drogas, la violencia y el sexo, sino que también con su fascinante estética, y alucinante maquillaje.

Pero ¿quién es la artista tras estas creaciones? La maquilladora de la exitosa producción es Doniella Davy, quien se ha transformado en todo un ícono gracias al trabajo que ha hecho con los distintos personajes

“Siempre hay mensajes subliminales detrás de cada maquillaje”, dijo Davy en 2019 cuando se estrenaba la primera temporada de Euphoria, recoge E!.

Con esto, dejó claro que esos brillos, colores y sombras no son piezas creativas hechas al azar, sino que son parte de la trama y la historia de los personajes.

Mensajes subliminales en el maquillaje de Euphoria

A través de su cuenta de Instagram @donni.davy, Doniella entrega detalles sobre el maquillaje de la serie.

Por ejemplo, explicó el diseño cosmético que se hizo para Cassie (Sydney Sweeney) para el primer episodio de la segunda temporada.

Donni reveló que este maquillaje es concordante con la intención de Cassie de mantenerse célibe, manifestado en la temporada anterior, y por eso lucía tan natural. En la ocasión, llevaba un rubor rosa durazno y cuentas brillantes que forman alas alrededor de los ojos.

“Cuando vimos a Cassie por primera vez, ya estaba borracha y comiendo donas empolvadas en la acera, así que nos encantó mantener su piel húmeda con mejillas y labios súper sonrojados para este episodio”, afirmó.

Además, contó que subieron un nivel el color de sus labios para dar la apariencia de labios besados, como si hubiese llorado o se los hubiera mordido nerviosamente.

“A medida que avanza la noche, sus ojos ansiosos, aterrorizados, totalmente asustados, están enmarcados por este brillo delicado, como inocente. Ella realmente no estaba tratando de hacer lo que hizo… ¿verdad? Me encanta cómo el look de Cassie contrasta tanto con el delineador de Maddy (Alexa Demie)”, explicó.

Hablando del contraste de Cassie con Maddie, la experta explica que el maquillaje de esta última en el primer episodio de Euphoria mostraba alas más afiladas.

“Afilado como un cuchillo para cortar cualquier cosa que se interponga en su camino: ex novios, puertas de baños, etc”, dice Donni.

Otro ejemplo es el maquillaje del personaje de Lexi (Maude Apatow), explicando que decidieron hacer algo más simple, pero que acentuara los ojos y su esencia.

“Toda la estética y el estado de ánimo de Lexi se yuxtaponen básicamente con toda la vida de Fezco (Angus Cloud), y hace que sus interacciones sean tan entrañables. ¡Este episodio marca el comienzo del viaje de autorrealización de Lexi, y sabes que su maquillaje hará eco de la evolución de su personaje!”, explicó.

Por otro lado, respecto al personaje de Kat (Barbie Ferreira) señala que ella seguirá experimentando con diferentes looks esta temporada, pero de una manera inesperada. En lugar de tomar una dirección inspirada en lo gótico como el ciclo anterior, se le quiso dar una “frescura divertida”.

“Verás que muchos de sus looks involucran una línea de pestañas inferiores súper limpia y colores brillantes. Interpreté esto como que Kat todavía es nueva en el uso de maquillaje y todavía lo usa mucho para ayudar a descubrir quién quiere ser”, indica la artista.

En relación a Jules (Hunter Schafer), quien suele llevar atrevidos diseños, Davy indicó que las pequeñas alas de bigotes blancas en la parte inferior de su ojo son “una nueva versión de lo lúdico”.

“Minúsculos detalles casi ocultos que solo son visibles de cerca. No es que (Jules) esté tratando de pasar desapercibida, pero creo que está en un lugar en el que se está protegiendo un poco”, dijo confirmando que veremos más de estas “alas triples blancas” en esta temporada.

Euphoria emite un capítulo nuevo cada domingo a las 23:00 horas por HBO, mientras en HBO Max los episodios se liberan los lunes.