El director chileno Pablo Larraín presentó este miércoles el primer tráiler de “Spencer”, su cinta sobre la princesa Diana, en un acto de CinemaCon, el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla.

Con Kristen Stewart como protagonista, “Spencer”, que también ofreció hoy una escena completa a los asistentes de esta convención en Las Vegas (EE.UU.), se estrenará en la Mostra de Venecia en septiembre antes de llegar a los cines de Estados Unidos en noviembre.

“Spencer” formó parte del breve acto en CinemaCon de la distribuidora Neon, que sin ejecutivos ni cineastas sobre el escenario (tampoco estuvo Larraín) y solo enlazando videos, en el que presentó otros títulos como “Titane”, de Julia Ducournau, que arrasó en el último Festival de Cannes, y el documental animado “Flee”, de Jonas Poher Rasmussen.

El tráiler de “Spencer”, que por ahora no se ha hecho público en internet (algo habitual dado el secretismo de CinemaCon), comienza con una versión de la canción “Perfect Day”, de Lou Reed.

Las imágenes muestran la llegada de una gran comitiva a una casa de campo con vestidos y mucha comida.

Posteriormente aparece por primera vez en pantalla y frente a un espejo una abrumada princesa Diana, a la que da vida Kristen Stewart con un notable acento británico.

Por otro lado, “Spencer” también desveló en CinemaCon una escena completa en la que la princesa Diana discute con el príncipe Carlos, encarnado por el actor Jack Farthing.

Esta tensa conversación ocurre en un salón y con los personajes situados en lados opuestos de un billar.

A través de redes sociales reaccionaron los afortunados que pudieron ver el trailer y todos coincidieron en el gran trabajo de Larraín y Stewart, e incluso pronosticaron una posible nominación al Óscar.

“Acabo de ver el avance de #Spencer y un clip de 5 minutos de la película. Según las imágenes, parece que Kristen Stewart recibirá una nominación al Oscar por su interpretación de Diana. Me siento muy seguro de que este será el gran momento de #KristenStewart”, escribió un asistente al evento.

