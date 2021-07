El colombiano Luis Uribe cumplió el sueño que miles de artistas latinos han imaginado. Es parte nada menos que del mundo de Pixar y fue uno de los grandes animadores de Luca, el último éxito del estudio.

Luis estudió Diseño industrial en la universidad Javeriana de Bogotá y animación en AnimationMentor, y comenzó su carrera en su país natal trabajando en comerciales y producciones animadas.

Todo cambió en 2010 cuando ingresó a un programa de verano en el estudio Rhythm and Hues en Los Angeles, California. Desde entonces Hollywood no lo dejó ir, siendo parte de grandes producciones como Hop, Mr. Popper’s Penguins y Life of Pi.

Con una carrera en ascenso, en 2013 comenzó a trabajar para Industrial Light and Magic/Lucasfilm en las películas Ninja Turtles y Jurassic World. Fue cuestión de tiempo para que llegara a Pixar.

Allí estuvo detrás en inolvidables producciones animadas como Finding Dory, Incredibles 2, Onward, Coco y Toy Story 4, así como Soul y por supuesto Luca.

“Para mí es un orgullo muy grande, para empezar, haber podido llegar hasta Pixar”, reconoció en una entrevista con BioBioChile. “Creo que eso fue gigante para mí”, añadió.

El joven animador también reconoció que no podría estar más contento con la reacción que el público tuvo con Luca, recientemente. “Poder trabajar y que tu nombre esté en los créditos de una película que la ha visto mucha gente… y con la que muchos tuvieron una experiencia tan positiva, creo que eso es la mejor parte”, reconoció.

“Creo que la razón por la que uno trabaja en esto es ver ese resultado y ver como la gente reacciona a esto o cómo hacen sus dibujos de la película, eso es lo mejor”, reiteró.

Una animación espectacular

Luca transporta al espectador al corazón de un pequeño pueblo italiano llamado Portorosso, de la mano de dos adorables monstruos marinos, y con una animación que impacta por su realismo.

Uribe explicó que para llegar a ese nivel de trabajo, hay una combinación de elementos. “Todo comienza por la investigación que hace el equipo de preproducción que fue hasta Italia para tomar fotos y grabar todo lo que había en esos pueblos, para luego traer ese material estudio. Allí se desarrollaron sets basados en la investigación que se hizo y con unas texturas que parecen que estuviese ahí”, comentó.

En cuanto a la capacidad de expresión de los personajes, Uribe aseguró que se realizó un estudio extenso basado en el estilo que tenía en mente el director, Enrico Casarosa.

“A él le gustaba mucho la animación la animación japonesa, el stop-motion, entonces se hace une estudio de las expresiones en papel y lápiz, y después cuando ya tenemos los personajes, se pasan al computador usando ese material para crear la imagen”, relató.

Por su parte, la directora de diseño de personajes, Deanna Marsigliese, cuenta que la estética de los personajes tuvo muchas fuentes de inspiración, entre ellas fotografías históricas italianas, los monstri marini de los mapas antiguos, el carácter casero de las artesanías, las ricas texturas de las ilustraciones científicas y, por supuesto, el estilo suelto y juguetón de los dibujos del director, Enrico Casarosa.

“Quería que nuestros diseños tuvieran un carácter orgánico y textural, que fueran entrañablemente imperfectos y juguetones y, al mismo tiempo, sofisticados. Esta es una historia contada desde el punto de vista de un niño, de modo que era importante que esto se reflejara también en el diseño de los personajes. Me guie por dibujos infantiles y la franqueza con la que dibujan”, relató en otra entrevista.

Pero para Uribe el mayor desafío fue otro. Tuvo a cargo uno de los momentos más emotivos de la cinta y si bien no quiso entregar detalles para evitar spoilers, sí reconoció que fue al final.

“Fue en la secuencia final, pero es un momento que significaba mucho para la película y que tomó varias semanas para llegar a ese punto para que el público viviera esas emociones”, reveló.

Asimismo, también tuvo a cargo una escena donde los niños juegan fútbol. “De hecho, yo las pedí, porque nunca había animado fútbol, y viniendo de Colombia, pues no sería cualquier persona”, bromeó. “Además, no se había visto mucho (ese deporte en la animación), y fue muy cheveré trabajar en esas escenas”, cerró.