A los 80 años falleció la actriz Jessica Walter, recordada por interpretar a Lucille Bluth en la serie Arrested Development.

Según recogen medios internacionales como Deadline, la intérprete murió mientras dormía en su hogar en Nueva York la noche del miércoles.

“Ella era una fuerza, y su talento y sincronización eran incomparables. Descansa en paz Mama Bluth”, escribió el actor Tony Hale, quien personificó a Buster, hijo de Lucille, en la conocida comedia.

She was a force, and her talent and timing were unmatched. Rest In Peace Mama Bluth. pic.twitter.com/wJeOeJleR3

— Tony Hale (@MrTonyHale) March 25, 2021