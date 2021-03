Malcolm Spellman, guionista principal de “Falcon y el Soldado de Invierno”, confirmó que la nueva miniserie de Marvel Studios estará conectada con tres proyectos de la firma estadounidense.

“Puedo pensar en tres (proyectos) de los que no puedo hablar”, adelantó Spellman al portal de Entertainment Weekly.´

“Tenemos un futuro trazado para los personajes posteriores a ‘Falcon…’, pero no quiero hablar mucho más que eso”, agregó antes al mismo portal un misterioso Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Esto quiere decir que ocurrirá algo similar a la concatenación entre “WandaVision” y los eventos de la próxima película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, por ejemplo.

A su vez, Feige aseguró que, si bien varias películas y series de la Fase 4 son “relativamente independientes o se conectan con Endgame”, hay otras que se están desarrollando con varias temporadas en mente.

En “Falcon y el Soldado de Invierno”, Anthony Mackie y Sebastian Stan volverán a encarnar a Sam Wilson y Bucky Barnes, en una historia que también contará con Helmut Zemo (Daniel Bruhl) tras su paso por “Captain America: Civil War”.

La miniserie tendrá seis episodios y la presencia de un nuevo fichaje: Wyatt Russell como John Walker. Su estreno, está fijado para este viernes por Disney +.