El pasado domingo los fans de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) no pudieron ver el episodio 73 completo debido a un sismo de 4,6 grados registrado en la ciudad de Wakayama, Japón.

El movimiento telúrico llevó al Studio MAPPA a suspender la emisión de la producción para así priorizar el flujo de información relacionada al temblor.

De esta manera, fueron millones quienes quedaron impedidos de conocer los eventos de la popular serie animada, ya que esto obligó a cancelar su estreno en plataformas como Crunchyroll y Funimation.

Sin embargo, esto no representará un retraso mayor en la transmisión del anime, ya que según confirmó Funimation, este domingo habrá una emisión de doble capítulo.

Tal como informó la compañía en sus redes sociales, este 21 de marzo se liberarán los capítulos 73 y 74 de una sola vez, tanto en Asia como en el resto del mundo, para regocijo de los fanáticos de la obra de Hajime Isayama.

Attack on Titan Final Season update!

Episode 73 will now launch at the usual time on Sunday, March 21. Episode 74 will be released right after.

— Funimation (@FUNimation) March 15, 2021