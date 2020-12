Álvaro Rudolphy salta de las teleseries a nada más ni menos que la dirección cinematográfica. Es que este jueves, por Puntoticket.com, se estrena “Mientes”, un film en el que la nueva figura de Canal 13 oficia como productor, guionista, director y actor.

La película está basada en la obra de teatro “El bar”, la cual Rudolphy presentó con gran éxito el segundo semestre de 2018. El debut detrás de cámaras de Álvaro será por medio de una comedia de humor negro y con tintes de ironía

que transcurre en la intimidad de un bar y en tiempo real. Se centra en dos hombres que se encuentran en el mencionado recinto y que en apariencia no se conocen, pero la verdad es que sí. Está todo concertado por uno de ellos, quien en realidad desea cobrar una venganza.

De esta forma, arriba esta película que se inserta en una trama de infidelidades, adicciones y humor dentro de la atmósfera de un local nocturno. En el elenco, además de Álvaro Rudolphy, destacan Christian Zúñiga, José Antonio Raffo y la participación especial de Ingrid Cruz y Alejandro Trejo.

Consultado por BioBioChile acerca de las motivaciones que tuvo para hacer este proyecto, el galán de teleseries responde que “tengo ganas de empezar a probarme en la creación y dirección de historias, poder contarle al público lo que yo quiera y mi mirada frente a los hechos que nos rodean”.

En ese sentido es que en su primera cinta se quiso adentrar en la crisis de confiabilidad de la sociedad: “yo creo que nosotros estamos insertos en una sociedad mentirosa, en un mundo mentiroso, donde todos los días ya no nos impresionamos de cómo se arregla todo en base a la mentira, desde las elecciones presidenciales en los países muy desarrollados hasta las relaciones humanas. Todo está supeditado a la mentira y es un combate que uno tiene que hacer a diario, cómo descubrir dónde está la mentira… y eso es un poco la película. Claramente este proyecto es un reflejo de lo que nos pasa actualmente”.

Lo que el público verá en “Mientes” será un encuentro entre dos personas que llevará al espectador a una trama con muchos vuelcos y en donde se preguntarán quién es el bueno y quién es el malo. “Esta película nace de pensar en dos tipos que se encuentran y esa cosa de que tú no sabes si tu interlocutor te está diciendo la verdad o no. Ahí parte todo”, adelanta Rudolphy.

El protagonista de exitosas telenovelas como “Marrón glacé”, “Amores de mercado” y “Perdona nuestros pecados” señala que “antes la palabra de alguien era confiable, hoy no, hoy alguien te da la palabra y tú piensas ¿en quémomento me va a dar un cuchillazo por la espalda? Es más, si alguien te dice cree y confía en mí, inmediatamente dejas de creerle porque, simplemente, dejamos de confiar en el otro. En el mundo de hoy todo dejó de ser confiable, desde las instituciones hasta las personas, entonces uno tiene que empezar a llenarse de resguardos para que no te caguen”.

“Mientes” tendrá funciones el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20, a las 21 horas. Las entradas están disponibles en www.puntoticket.com/mientes.