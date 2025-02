La cantante canadiense Grimes realizó un llamado preocupante a su expareja, Elon Musk, a través de la red social propiedad del magnate, en el que expresó la delicada salud de uno de sus hijos en común. En un mensaje emotivo, pidió a Musk que responda sobre la crisis médica del menor, mencionando que sufrirá una discapacidad de por vida si no se aborda la situación de inmediato. Ante la falta de respuesta, Grimes continuó interpelando públicamente a Musk para obtener una solución urgente, llegando incluso a solicitarle que designe a alguien que pueda comunicarse en su lugar. La artista también reveló que Musk no responde a mensajes ni llamadas, lo que la ha llevado a presionarlo en público para obtener una respuesta. Cabe destacar que Grimes ha iniciado un litigio legal contra Musk para garantizar los derechos de sus tres hijos en común, X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus.

Un preocupante llamado realizó la cantante canadiense Grimes a su expareja, Elon Musk, en la red social “X”, propiedad del propio magnate.

Grimes, quien tiene tres hijos en común con el fundador de la empresa tecnológica Tesla, explicó en la plataforma, que uno de los menores estaría en un delicado estado de salud.

“Por favor, responde sobre la crisis médica de nuestro hijo. Siento tener que hacer esto públicamente pero ya no es aceptable ignorar esta situación. Esto requiere atención inmediata”, expresó en un sentido mensaje.

Claire Elise Boucher, verdadero nombre de la artista, escribió en otro mensaje que su hijo, “sufrirá una discapacidad para toda la vida si no responde cuanto antes”.

Sin embargo, después de no tener una respuesta sobre su petición, la intérprete mantuvo su reclamo, interpelando directamente a través de la red social. “Si no quieres hablar conmigo, ¿puedes por favor designar o contratar a alguien que pueda hacerlo para que podamos avanzar en la solución? Esto es urgente, Elon”, cuestionó.

La respuesta de Grimes sobre el extraño comportamiento de Elon Musk

Luego de que un seguidor, le consultara a la canadiense sobre su motivación de hacer público la situación de su hijo, ella respondió: “No voy a dar más detalles, pero no responde mensajes de texto, llamadas ni correos electrónicos. No asistió a las reuniones y, si no contesta pronto, nuestro hijo puede verse afectado de por vida. Necesito que dé una respuesta de una vez y, si tengo que presionarlo en público, entonces no me queda de otra”.

En la misma línea, la cantante en septiembre del año pasado, inició un litigio legal contra el CEO de Space X, específicamente, en la Corte Superior de San Francisco para exigir los derechos de sus tres hijos: X Æ A-Xii, de 4 años, Exa Dark Sideræl, de 3, y Techno Mechanicus, de 2.

Vale recordar que Musk está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una entidad que tiene el propósito de recortar gastos federales y gestionar la burocracia en el Ejecutivo estadounidense.