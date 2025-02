El miércoles 12 de febrero, las redes sociales estallaron con fotos y videos de Carlos Sainz Jr. recorriendo las calles de París. El piloto de Fórmula 1, fue captado bajándose de una moto mientras grababa un spot publicitario, generando gran expectativa entre sus fans y dejando varias preguntas en el aire.

Pero la sorpresa no terminó ahí, poco después, Sainz fue visto en compañía de Simone Ashley, actriz de Bridgerton, lo que desató aún más especulaciones.

Carlos Sainz Jr. fue visto junto a la actriz Simone Ashley en el set de la Place de la Victoire en París, donde estaban trabajando en una campaña publicitaria de L’Oréal.

La colaboración ha generado gran expectativa, especialmente porque Ashley, también formará parte de la próxima película sobre Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt.

Lo más sorprendente de esta grabación fue ver a Sainz, conocido por sus habilidades al volante de un Fórmula 1, montando una moto. Sin embargo, el piloto demostró su increíble versatilidad y destreza, manejando la motocicleta con la misma habilidad con la que compite en las pistas.

Eso sí, para sus fans no fue una sorpresa verlo protagonizar una campaña de cuidado capilar, ya que siempre se ha dicho que tiene un cabello envidiable, un perfil digno de pasarela y, por supuesto, una presencia que bien podría hacerlo pasar por modelo.

Con Simone Ashley y Carlos Sainz al frente, la marca busca reforzar su mensaje de diversidad y sofisticación, asegurando que este anuncio no pase desapercibido.

he belongs to a museum, he’s a work of art pic.twitter.com/fA5ZIvfqvt

— best of carlos sainz (@sainzfiles) February 11, 2025