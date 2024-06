Película de Brad Pitt de F1 ya tiene fecha de estreno: una de las más cara en la historia del cine

Se aproxima a pasos agigantados una de las producciones visuales más grandes relacionadas con el deporte en la historia del cine, ya que el proyecto encabezado por Brad Pitt, quien será un piloto de Fórmula 1, ya tiene fecha de estreno.

La película, aún sin título, está dirigida por Joseph Kosinski tras el éxito de Top Gun: Maverick y producida por Jerry Bruckheimer.

La fecha de estreno de la cinta está pactada para el 25 de junio de 2025 en los mercados internacionales, siendo una de las producciones más cara en toda la historia del cine.

El proyecto cuenta con un monto cercano a 300 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las más caras jamás rodadas.

Así también, el multicampeón de la F1, Lewis Hamilton, es uno de los productores del proyecto en el que el piloto de Mercedes también participa como guionista.

La trama de la película se basa en Brad Pitt, quien tendrá el papel de un antiguo piloto de F1 que vuelve a la acción en el campeonato para correr para el equipo ficticio APXGP junto a un corredor novato interpretado por Damson Idris.

El trabajo en el proyecto ha continuado en las últimas semanas utilizando el coche de Fórmula 2 que Mercedes ha modificado para correr con los colores de APXGP, incluso en el circuito de Silverstone, cuando acogió el lanzamiento del manifiesto del Partido Conservador para las próximas elecciones generales del Reino Unido.

Por último, en un comunicado de prensa emitido por la F1 se afirma que la producción de la película “continuará en el GP de Gran Bretaña de este año y en varias otras carreras, y se completará en el GP de Abu Dhabi de final de temporada en diciembre”.

Se ha sugerido que las otras carreras en las que se rodará en lo que queda de temporada serán las de Hungría, Bélgica, México y Las Vegas, con imágenes ya recogidas en la ronda de abril en Japón.

Cabe destacar que para llevar a cabo este proyecto a su realización, Apple (dueño de los derechos) se asoció con Warner Bros para poder acortar los tiempos y poder ser emitida el 27 de junio del 2025.

#AppleTV+’s upcoming #F1 film starring Brad Pitt will arrive in theatres on June 27, 2025! pic.twitter.com/qP8LgMaeYN

— TV+Updates (@TVPlusUpdates) June 18, 2024