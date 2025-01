Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Famosos como Metallica, Paris Hilton, Beyoncé, los duques de Sussex y artistas latinos como Peso Pluma y Maná se han unido para realizar millonarias donaciones en apoyo a los afectados por los devastadores incendios en California. Jamie Lee Curtis anunció una donación de 1 millón de dólares, seguida por Metallica con 500 mil dólares a través de su fundación All Within My Hands. Paris Hilton, cuya casa fue consumida por las llamas, lanzó un fondo de emergencia con una donación personal de 100.000 dólares. Otros rostros como Selena Gomez, Eva Longoria, Halle Berry, Kim Kardashian, Jennifer Garner, Mandy Moore, Angelina Jolie y los duques de Sussex también han ofrecido ayuda tanto económica como con alojamiento y suministros.