Medios en Estados Unidos reportaron la trágica muerte de Dalyce Curry, célebre actriz de Hollywood durante la década del 50 y 60, durante los incendios que afectan California.

Curry, de 95 años, habría quedado atrapada en su hogar en la ciudad de Altadena, sin poder escapar.

De acuerdo a TMZ, el pasado 9 de enero la mujer había llegado al lugar luego de un día de chequeos médicos, junto a su nieta Dalyce Kelley.

Fue la propia joven quien entregó declaraciones a los medios, asegurando que un día más tarde había sabido del siniestro en el lugar.

Según su testimonio, la familia había mantenido la esperanza de que la actriz hubiera sobrevivido, pero aquello no ocurrió.

Blues Brothers Actress Dalyce Curry Dead at 95 After Home Was Destroyed in Los Angeles Fires https://t.co/hlRD4AfgVx

— E! News (@enews) January 14, 2025