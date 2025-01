Más que conocida es la disputa entre los actores Vin Diesel y Dwayne “La Roca” Johnson. Y es que cuando se anunció el ingreso de ‘La Roca’ al universo de Rápido y Furioso en la quinta película de la saga, todo el mundo esperaba ver lo que sería una de las escenas de acción más épicas del séptimo arte.

Y todo funcionó bien, hasta que en 2016, mientras grababan la octava película, se conoció que ambos actores se distanciaron y no de la mejor manera.

De hecho, ‘La Roca’ publicó un mensaje refiriéndose a sus compañeros de reparto: “Mis compañeros de reparto, en cambio, son una historia diferente. Algunos son buenos tipos y grandes profesionales, otros no. Los que no lo son son unos acojonados al respecto. Unos cobardes. Cuando vean la película en abril y parezca que no estoy actuando en esas escenas y que estoy a punto de estallar… tendrán razón”.

En definitiva, hablaba de Vin Diesel. Otros actores del reparto se cuadraron con Vin, como por ejemplo Tyrese Gibson, quien dijo que no volvería a la novena entrega si ‘La Roca’ estaba presente.

Mientras Dwayne Johnson siguió su camino expandiendo la saga con Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, junto a Jason Statham, en 2021 recién comenzó a ondear la bandera blanca.

Esto, porque Tyrese dijo en una entrevista que había hablado por más de cuatro horas con Johnson y se habían reconciliado, mientras que Diesel, en 2024 invitó nuevamente a Dwayne a unirse a la saga de vehículos y armas.

De hecho, en la escena postcréditos de Rápido y Furioso 10, Johnson tiene una escena que podrían significar que veremos a todo el equipo juntos en la siguiente entrega.

“Hola Dwayne”, dice Vin Diesel

De la relación de ambos no se habló mucho, ni tampoco de cómo continuarán los proyectos y si finalmente estarán untos o no, sin embargo, aún se desconoce si la relación que mantienen sigue siendo de hermandad, como se hacen llamar en la “Familia”.

Durante la noche del domingo, en medio de la entrega de premios de los Globos de Oro, cuando fue el turno de Diesel de presentar un galardón, miró fijamente a ‘La Roca’ y lo saludó.

“Hola Dwayne”, dijo ‘Toretto’, mientras Johnson respondía con una sonrisa, incómoda para algunos, o de complicidad para otros. Mientras esto ocurría, los asistentes también soltaron carcajadas, sin saber si se trató de algo preparado o no.