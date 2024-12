Carla Ballero habló sobre un complejo momento familiar que estuvo viviendo desde que emitió un comentario en un podcast al que fue invitada, que resultó ofensivo para algunas personas.

Según contó durante el programa Sígueme, de TV+, donde es panelista, ella y su familia han recibido amenazas de muerte.

“Después de lo que me pasó a mí, de la estupidez que dije, me han amenazado de muerte, hasta a mis hijos y todo“, señaló.

Recordemos que, hace algunos meses, en el programa Nada que perder, de Roberto Cox y Nicolás Cabargas, Ballero expresó que “Chile es un país de mala raza”.

“Estoy hablando en general, es la realidad. Han mejorado, yo creo, para decir cosas positivas. Creo que la raza ha mejorado para bien, en todo sentido”, completó en esa ocasión.

“Yo a mis niñitas les digo: qué rico que el universo sea tan amplio y que uno pueda hablar con el holandés, el argentino, el español. Ustedes no pueden limitarse a Chile. Ustedes no me pueden decir que se van a quedar con el niño de cuarto medio, con el negrito. No, no, no, no”, planteó.

Ahora, tras la ola de odio que recibió en redes sociales, reflexionó que “hay que tener tanto cuidado con lo que uno dice, tanto político como comunicadores, porque nadie merece la vuelta”.

Hace algunos días, la panelista también se disculpó por los desafortunados comentarios: “Me pasé de madres, sí, lo acepto. (…)Pido perdón, no tengo ninguna vergüenza, me han pasado cosas peores que estas”, sentenció.