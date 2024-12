El 2024 es un año que Carla Jara no olvidará, al formalizar su relación con el comediante Diego Urrutia.

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, la integrante de Buenos Días a Todos, detalló el inicio del romance con Urrutia, con quien la actriz mantiene una diferencia de edad de 11 años.

El comediante tiene 29 años y Jara actualmente 40.

Todo comenzó cuando en los meses posteriores a la ruptura entre Carla Jara y Francisco Kaminski, ambos coincidieron en el programa Ahora Caigo de TVN.

Así lo detalló la actriz, durante el espacio culinario de Chilevisión: “Diego llegó a mi vida como una lucecita en un momento donde hay tanta oscuridad y uno de repente no ve nada”, reveló en el estelar.

De hecho, posterior al encuentro, Carla relató que empezó a seguir a Urrutia por redes sociales.

“¿Quién siguió primero?”, le consultó la periodista Chantal Aguilar (otra de las invitadas), y la ex Mekano afirmó que Diego tomó la iniciativa: “Me dijo ‘te quiero mandar un vídeo y no puedo’, como yo no lo seguía, él no podía”.

“Entonces lo empecé a seguir y me manda un vídeo que grabó su representante, donde yo estoy conversando con él y estamos muertos de la risa, y es súper loco porque cómo de eso después nace el amor”, recordó.

Carla Jara y el flechazo con Diego Urrutia

No obstante, Jara aclaró que tuvo dudas para formalizar con Urrutia. “Me lo cuestioné al principio y él también. Bueno, sabes qué, hoy puedo decir que no se nota”, afirmó en la ocasión.

También la conductora de TV, declaró que “Diego es un hombre súper maduro y ya había vivido mi duelo, entonces yo estaba preparada para conocer a otra persona, aunque no sabía para dónde iba a ir, ni para dónde iba a llegar, ni nada”.

Por otra parte, Urrutia comentó hace algunos meses en su perfil de Instagram, que estaba cautivado por Jara. “Me retiro de las pistas, me enamoré”, expresó.