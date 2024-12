Simón Pesutic atraviesa por un buen momento en televisión. En el último tiempo, el actor de 31 años tuvo pasos por teleseries como Secretos de Familia, El señor de la Querencia y actualmente es parte de Nuevo Amores de Mercado.

En este contexto, Pešutić conversó sobre su presente con revista Sarah.

“Si hay algo que me ha mantenido aquí tiene que ver con la disciplina, con la constancia y con ser trabajador”, indicó.

Luego agregó algo bastante particular: “Yo no vengo de una familia de actores ni directores, mi carrera no ha estado protegida por una cuna que me haya albergado”.

Lo anterior teniendo en cuenta que el artista es hijo de Mauricio Pešutić, intérprete que fuera parte importante del área dramática de TVN.

De hecho, en la misma entrevista dedicó palabras para su progenitor, quien tiene 76 años.

“Yo estoy muy orgulloso de mi papá, de quién es como persona y de su carrera, y nosotros siempre hemos entablado una relación que no tiene que ver con el oficio, es decir, mi papá es mi papá y yo no converso demasiado de las cosas que hago con él en términos laborales y eso me parece que es súper sano, pero se ha dado naturalmente”.

“Pero nunca ha sido para mí ni una carga ni un peso. Te lo digo honestamente y es algo que entiendo que la gente pueda pensar, pero nunca me ha afectado lo más mínimo”, añadió.

Hay que señalar que, hace algunas semanas, Simón Pešutić confirmó que se encuentra en una relación con su colega Vivianne Dietz.

De hecho, en el último tiempo ambos han compartido gran cantidad de publicaciones, donde aparecen juntos, en sus redes sociales.