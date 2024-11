La muerte de Liam Payne continúa bajo investigación en Argentina, donde las autoridades buscan determinar posibles responsabilidades de trabajadores que estuvieron en contacto con el cantante. En Inglaterra, medios de internet han especulado sobre los últimos días del exintegrante de One Direction en Buenos Aires, donde supuestamente tuvo una discusión con su novia, Kate Cassidy, quien le habría dado un ultimátum debido a su consumo de drogas.

En Inglaterra, medios de internet han especulado bastante respecto a los últimos días que tuvo el exOne Direction tuvo en Buenos Aires.

Dentro de este contexto, Mirror indicó que, presuntamente, Payne tuvo una discusión con su novia, Kate Cassidy, quien le habría recriminado su comportamiento.

“Su consumo de drogas estaba causando mucho drama. Así que ella le dio un ultimátum: ella o las drogas. Él eligió las drogas, por lo que ella no tuvo otra opción más que alejarse de la situación. Pensó que estaba aplicando un amor tóxico”, indicó una fuente al medio.

Asimismo la modelo estadounidense, según reportan, habría estado “cansada” de los extensos viajes que realizaba el vocalista.

Kate Cassidy y Liam Payne

“Se sentía como rehén. Se estaba volviendo muy insano para todos. Ella esperaba que él la siguiera de regreso a Miami”, expuso.

Hay que señalar que, días después de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy realizó un homenaje a través de Instagram.

“Gracias por todas las palabras amables y el amor que se me ha enviado. Me siento completamente perdida. Nada de lo que ha sucedido en los últimos días se siente real. Pido y ruego que me den la gracia y el espacio para navegar esto en privado”, indicó.

“Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”, añadió.