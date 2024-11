Nuevos antecedentes respecto al caso de la muerte del ex One Direction, Liam Payne, en un hotel en Argentina comienzan a surgir, con tres personas identificadas como implicadas en el deceso, siendo imputados por presuntos delitos de abandono de persona seguido de muerte y suministro de estupefacientes. Se mencionan los nombres de Rogerio “Roger” Nores, un empresario argentino, y Braian Nahuel Paiz, un empleado del hotel, quien públicamente admitió haber tenido un encuentro íntimo con el cantante y consumido drogas con él. Paiz asegura que Payne ya estaba drogado antes de conocerlo y narra detalles de sus encuentros, incluyendo una extraña reacción del artista antes de su fallecimiento.

A casi un mes de la muerte del ex One Direction, Liam Payne, en un hotel en Argentina, nuevos antecedentes respecto al caso comienzan a surgir.

Fue antes del traslado del cuerpo del cantante al Reino Unido que la policía identificó a tres personas implicadas en el deceso.

Son tres los sujetos imputados por “presuntos delitos de abandono de persona seguido de muerte, además de suministro y facilitación de estupefacientes“, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal, según consignó Infobae.

Pese a que la institución no ha revelado los nombres, la prensa trasandina dio con dos nombres: empresario argentino Rogerio “Roger” Nores, además de dos empleados del hotel, entre ellos, Braian Nahuel Paiz.

Es precisamente este último quien salió a defenderse públicamente en la televisión argentina, ocasión en que afirmó haber tenido un “encuentro íntimo” con el ex One Direction antes de su muerte, además de admitir haber consumido drogas con él.

La declaración de Braian Nahuel Paiz por la muerte de Liam Payne

El mesero sindicado como uno de los involucrados en la muerte del cantante británico conversó con Telefe, a quienes aseguró que fue contactado por el artista y que no le había suministrado estupefacientes.

“No le suministre drogas. Con Liam nos conocimos cuando me contactó en lo que es mi trabajo. Ahí nos pasamos el contacto”, comenzó relatando.

Tras ello, se habrían coordinado para reunirse en su habitación del hotel en el que se hospedó antes de ir a CasaSur.

“Nos juntamos, él me mostró un poco de su música que iba a sacar más adelante”, contextualizó. “Dicen que se estaba drogando, pero la realidad es que no. Él, cuando llegó al local donde yo trabajo, él ya estaba drogado, de hecho no comió”, aseguró el acusado.

Pero la declaración de Paiz comenzó a ser confusa, pues aseguró que recién después de este encuentro, Liam Payne le habría pedido contactarse a través de Instagram.

“En un momento él se me acerca y me pide mi contacto, yo le paso el Instagram, ahí él me envía mensajes, porque quería drogarse, él ya estaba drogado, creo que se iba a un concierto (…) Fue el 2 de octubre”, dijo afirmando que fue la última vez que lo vio.

No obstante, tal como consigna el medio argentino, se habrían vuelto a ver más tarde, el 13 de octubre, tres días antes de la muerte del ex One Direction.

Sobre ese encuentro, el trasandino dijo: “Ahí nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Me quedé toda la noche. Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína que está en esas fotos. No le dije nada porque no lo vi mal, lo vi normal, bien”, aseguró.

“En ningún momento fue agresivo, me trató muy bien, fue muy dulce. Me preguntaba si yo estaba bien”, agregó.

Tras ello, Paiz dejó la habitación, momento en que Liam Payne habría tenido una particular reacción: “Creo que lo dejaron solo. Él me envió una ubicación que no era del hotel. Por lo que se ve en la foto, como que le sacaron el chip. Él estaba asustado. Cuando yo me voy se quedó sentado en el inodoro, mirando al frente. No sé de qué tenía miedo, yo no entendía y, a la vez, entendía que algo raro estaba pasando”.

Sumado a ello, el trasandino aseguró que el cantante intentó pagarle en varias ocasiones, por lo que le ofreció dinero y prendas cuando este se negó.

Pero se habrían vuelto a ver tras este encuentro. De acuerdo a las palabras de Nahuel, ese mismo día contactó al artista, pues una amiga fanática lo quería conocer, a lo que Payne accedió, lo que dio a un extraño momento: “Se apareció afuera donde yo vivía y quería que volvamos al hotel. Yo le dije que no podía, que tenía que trabajar. Fue la última vez que lo vi“, aseguró.