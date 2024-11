La noche del sábado, la comediante Maly Jorquiera lanzó ácidos chistes y también reflexionó sobre su supuesto quiebre con Sergio Freire, del cual se ha estado especulando este fin de semana a través de rumores en redes sociales.

Recordemos que, el también humorista y actor, tuvo que limitar los comentarios en sus redes sociales y canceló un show de stand up a raíz de la polémica, sobre la que ninguno de los dos ha declarado oficialmente.

Sin embargo, Jorquiera abordó el “chisme”, como lo llamó, durante su propio show de stand up la noche del sábado en el restobar Comedy. Los rumores aseguran que Freire habría cometido una infidelidad que puso fin a su matrimonio.

La actriz partió su rutina haciendo un guiño a las especulaciones. Según comentó, ese mismo día se vendieron 120 entradas para su show y el recinto se llenó. “La gente vino hoy día porque les encanta nuestro arte, no creo que por otra cosa”, le dijo su compañera de escenario.

“¿Por el chisme? Nooo…”, ironizó Maly, “¿qué chisme weona (sic)? No entiendo”, bromeó después. “La gente no es copuchenta”, agregó su colega.

Anteriormente, Jorquiera también había expresado en tono irónico: “¿Sabes qué? Vamos a estar bien, estamos sanas, sin atados en la casa. Nada, la vida nos sonríe”.

Maly Jorquiera: “Vamos a estar bien, estamos sanas, sin ataos en la casa… tú crees que la gente vino por el chisme, que chisme?” pic.twitter.com/9TSsFXpOVi — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) November 3, 2024

Maly Jorquiera y supuesto quiebre con Sergio Freire

Más adelante en la rutina, la comediante reflexionó un poco más seria: “Somos adultos, somos responsables de nuestras decisiones, aunque sean correctas o incorrectas, tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos”.

“Busquen a su pareja, busquen un lugar confortable. Si les duele, no es ahí, si les hacen daño, no es ahí. Es lo mismo que tenemos que decirles a nuestros hijos: no tienes que pertenecer donde no te quieran, siempre hay un lugar donde nos van a querer”, planteó.

Después, continuó bromeando: “a mí una vez me patearon por dramática, ¿dramática yo?”, ironizó. “Y le dije ‘mi amor, tú no sabes quien soy yo’. Mi vida no es una teleserie”.