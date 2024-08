Durante siete años estuvo al aire el programa de humor “El club de la comedia” en CHV, espacio que se convirtió en un trampolín y escuela de humoristas nacionales.

De entre ellos salieron los triunfadores del Festival de Viña, Alison Mandel y Sergio Freire, además de la standupera, Chigui Aguayo, los mismos que ahora se reunieron en el podcast “Primerizas” conducido por las comediantes.

En el episodio, los humoristas recordaron algunos sketch del programa, varios de ellos que ahora catalogaron como “funables”.

El momento se dio cuando rememoraron algunas actuaciones que consideraban buenas, pero no llegaron a la pantalla, así como otras que no lo eran tanto, a su juicio, y si fueron autorizadas.

“Una vez hice un sketch que el Guatón (Rodrigo Salinas) lo debe haber inventado. Estábamos en una panadería y él hacía un pan grande y decía ‘el panison’ y era una marraqueta gigante“, recordó Mandel entre risas.

“La huea funa y (se iba) a Trending Topic ‘una genialidad"”, agregó.

Sobre lo mismo, Sergio Freire, quien era guionista de “El club de la comedia”, reconoció que algunos de los sketch rozaban en la crueldad: “Salieron unas cosas… yo me he topado con unos ‘papá cruel’ (y digo) ‘no puede ser"”.

“Hay uno donde está el Cristóbal (“Tatayaya”) en una plaza, está esperando (porque) tiene una cita y llego yo (me dice) ‘papá sale que estoy esperando una cita’ (y le digo) ‘si no tienes cita, yo me hice pasar por una mujer, nadie va a tener una cita contigo’“, rememoró el comediante.

“Yo quedé como ‘qué onda’, que cruel no me da ni risa eso, eso como crueldad pura“, reconoció.

Por su parte, Chiqui Aguayo también recordó uno de sus sketch, que difícilmente podrían ser llevados a la pantalla actualmente: “Una vez vi uno de ‘Buenos días, buenas tardes’ en que yo iba a denunciar que me rayaban la pintura y me decían ‘quién te va a rayar la pintura a ti’“, relató desatando la sorpresa y las risas.