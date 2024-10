Una polémica bastante insólita se ha dado en el contexto de las actuales elecciones en Estados Unidos. Esto luego de un chiste del humorista Tony Hinchcliffe, durante un mitín de Donald Trump, en el Madison Square Garden de Nueva York.

En ese entonces, Hinchcliffe aludió, de forma peyorativa, a Puerto Rico como una “isla llena de basura”.

“No sé si ustedes saben esto, pero en este momento hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”, indicó en la oportunidad.

Lo anterior generó reacciones inmediatas de parte de celebridades y estrellas de la música que, precisamente, son de Puerto Rico.

Entre ellos estuvieron Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny o Residente.

Martin publicó un video en las redes con la intervención de Hinchcliffe y la leyenda “esto es lo que piensan de nosotros” y pidió a la gente que le ayudara a compartirlo “por la dignidad de nuestra comunidad. Despierta familia, basta ya de tanto odio”.

El cantante había pedido antes de esta polémica el voto para la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, la misma opción política que defiende otro cantante puertorriqueño de fama internacional, Luis Fonsi, quien dijo de Hinchcliffe: “Esto es en serio?? Esto es una falta de respeto!!!”.

Ricky Martin posts, "This is what they think of us" pic.twitter.com/YtOo7s4Cpv

— Thor Benson (@thor_benson) October 27, 2024