Rafael Cavada publicó un extenso descargo contra su exesposa, la uruguaya Fiorella Choca, por la disputa que mantienen en torno a la custodia de sus hijos tras su bullada separación ocurrida a principios de este año.

Según acusó en su Instagram, acusando que la mujer lo denunció por violencia física y psicológica justo cuando él demandó una relación directa y regular con sus hijos, diciendo sospechar que se trataría de una táctica legal para obstaculizar su relación con los menores. Asimismo, señala que se le exige una pensión alimenticia muy alta: casi el 90% de su sueldo.

“Tres semanas desde la última vez que estuve con mi hijo menor, Silvestre, después de su alta de la clínica. Tampoco lo ha visto su abuela, mi madre, que vino desde Uruguay. Desde nuestra separación en enero sólo he podido ver a mis hijos por unas horas un par de días a la semana, en forma muy restringida, condicionando mi relación con los niños al acuerdo en materia de alimentos”, manifestó en la publicación..

En este sentido, el periodista aseguró que “hasta ahora he evitado referirme públicamente a mi separación. Ello porque mi convicción siempre fue -y la mantengo- de que ellos no leerían en la prensa alguna línea de mi autoría que hablara mal de ella”.

“Pero, eso no significa renunciar a los caminos jurídicos que amparan mi derecho y el de mis hijos a tener una relación directa y regular, ni callar ante acusaciones graves e infundadas”, sostuvo.

Fue este domingo, según su relato, que se enteró “de que mi ex esposa me ha denunciado por violencia física y psicológica durante toda nuestra relación. Esto coincide con la interposición de una demanda de relación directa y regular que me vi en la obligación de interponer para poder estar con mis hijos”.

“Sospecho que se trata de una estrategia para continuar obstaculizando el régimen comunicacional al amparo de la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Asimismo, coincide con la imposibilidad de llegar a acuerdo en materia económica, ya que se me exige el pago de una pensión alimenticia a su favor y la de mis hijos que asciende a casi 90% de mi sueldo”.

Rafael Cavada señala que la denuncia en su contra obstaculiza su deseo de obtener la tutela compartida de sus hijos tras su separación, algo que su ex esposa le habría negado, y lamenta que “en lo que a mí respecta sé que el daño a mi imagen ya está hecho”.

“Cuando la justicia compruebe la falsedad de estas acusaciones habrá pasado tiempo y las injurias habrán hecho lo suyo”, añadió. “Con todo, hago esto público porque además de mi inmenso dolor por no estar con mis hijos, me parece impresentable y francamente injusto que protecciones y derechos legítimos de las mujeres y madres sean mal usados con el solo objetivo de sacar provecho económico y/o revanchas personales que escapan por dónde se mire a asegurar el bien superior de los hijos e hijas”.