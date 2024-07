Robert Towne, el aclamado guionista y director estadounidense, falleció este martes a los 89 años. La noticia fue confirmada por su publicista Carrie McClure en un comunicado a medios como Variety. Towne murió en su casa en Los Ángeles, pero no se especificaron las causas de su muerte.

Towne inició su carrera en 1960 al escribir el guion y actuar en la película ‘Last Woman on Earth’, dirigida por Roger Corman. Este director, fallecido el 9 de mayo, descubrió talentos como Jack Nicholson y Robert De Niro.

Un año después, Towne volvió a colaborar con Corman en ‘Creature from the Haunted Sea’, y su carrera como actor continuó en unos pocos filmes más.

Sin embargo, Towne se destacó principalmente como guionista. En muchas ocasiones trabajó como escritor fantasma, sin recibir crédito por su trabajo en películas como ‘Marathon Man’ y ‘Heaven Can Wait’.

"If you've ever been on a film that didn't quite work out, you know how much you owe to the people on a film that did."

Robert Towne accepting the Oscar for Best Original Screenplay (CHINATOWN) at the 47th Academy Awards. pic.twitter.com/58SxavHAbF

— The Academy (@TheAcademy) July 3, 2024