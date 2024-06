Este jueves se informó sobre la muerte del destacado actor canadiense de cine Donald Sutherland, considerado como uno de los más versátiles en Hollywood.

La confirmación fue de su hijo Kiefer, quien publicó un sentido mensaje en su cuenta de ‘X’ (Twitter).

“Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine”, indicó.

“Nunca me amilanó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, agregó.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024