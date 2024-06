La cantante nacional Karen Paola desmintió los rumores de un posible embarazo luego de que su hijo durante un live en Instagram hiciera una declaración que generó especulaciones. La artista, actualmente en Estados Unidos, se percató de la situación al reconectarse y decidió aclarar que el crecimiento de su familia no se debe a un embarazo, sino a otro motivo que revelará el martes. Karen Paola pidió a sus seguidores esperar para conocer más detalles sobre la expansión de su familia, descartando así las noticias de un futuro bebé.

La cantante nacional, Karen Paola, quien relanzó la canción “Ven ven ven” con un nuevo videoclip, aclaró los rumores que comenzaron a circular por un posible embarazado.

Todo comenzó cuando realizaba un live por Instagram, instante en que su hijo le preguntó “Mamá, ¿me tengo que cambiar de pieza ahora que se agranda la familia?”.

En ese momento la cantante respondió “¡Pero, hijo!”, cortando la transmisión. Esto levantó una serie de especulaciones y rumores, como por ejemplo que está embarazada. Pero no.

Según relató Karen Paola, quien se encuentra en Estado Unidos, no le prestó atención a su teléfono, ya que viajaba junto a su familia desde Orlando a Miami.

Al reconectarse, se percató de los mensajes y reacciones frente al abrupto corte del live y la declaración de su hijo, por lo que utilizó la misma plataforma para aclarar la situación.

Karen Paola: ¿cómo se agranda la familia?

“Me di cuenta de que post live que hice se empezó a especular en ciertos lugares que yo estaba embarazada y eso no es real. Eso es lo primero que les quiero decir chiquillos, no estoy embarazada y no se agranda la familia por ese lado”, comenzó diciendo.

Posterior a eso, aclaró la situación. “Lo segundo es que efectivamente la familia va a crecer, pero no tiene nada que ver con un embarazo, y todo eso se los voy a poder contar recién el martes, que era para cuando estaba programado”, explicó.

Así, Karen Paola descartó completamente estar embarazada, por lo que sus seguidores deberán esperar un par de días para conocer a qué se refería tanto ella como su hijo sobre que su familia se agranda.