El famoso músico Lenny Kravitz reveló en una entrevista con The Guardian que ha estado practicando el celibato los últimos nueve años para evitar cometer los mismos errores que su padre, quien fue infiel a su madre. Tras su separación de Lisa Bonet en 1991, Kravitz admitió haber tenido múltiples relaciones esporádicas, lo que lo llevó a reflexionar y adoptar una actitud más espiritual en su vida amorosa. El artista de 60 años mencionó que no ha tenido una pareja estable desde que optó por este estilo de vida, destacando que su elección va más allá de lo físico y está relacionada con el autoconocimiento y el crecimiento personal. A pesar de las insinuaciones de Gayle King en una reciente entrevista, Kravitz expresó que no tiene prisa por tener una nueva pareja y se encuentra en un momento de apertura y reflexión respecto a sus relaciones sentimentales.

El reconocido músico Lenny Kravitz sorprendió al público con una revelación íntima: ha practicado el celibato durante los últimos nueve años. En una reciente entrevista con The Guardian, el intérprete de “Are You Gonna Go My Way” explicó que esta decisión se basa en su deseo de evitar los “errores” de su padre, quien fue infiel a su madre, Roxie Roker.

El cantante, quien recibió una estrella en el Paseo del Salón de la Fama de Hollywood en marzo pasado, compartió detalles sobre su vida amorosa tras su separación de la actriz Lisa Bonet en 1991. Luego de dicha ruptura, Kravitz admitió que comenzó a salir con varias mujeres de manera ocasional. “Me estaba convirtiendo en un mujeriego”, dijo el artista.

Esta experiencia, sin embargo, lo llevó a una profunda reflexión. “Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo”, declaró el músico de 60 años.

Después de su matrimonio con Bonet, Kravitz fue visto con diversas mujeres de la industria hollywoodense, como Vanessa Paradis, Adriana Lima y Nicole Kidman. Sin embargo, ninguna de estas relaciones prosperó.

Celibato y crecimiento personal de Lenny Kravitz

El intérprete de “Again” y “It Ain’t Over Til It’s Over” mencionó que su celibato también se extiende a las relaciones serias. Según confesó, no ha tenido una pareja estable desde que comenzó este estilo de vida.

Kravitz sostuvo que su práctica de celibato es una decisión muy personal. “Es una elección que va más allá de lo físico, que va de la mano de lo espiritual y del autoconocimiento”, señaló.

El pasado viernes, en una entrevista con la periodista Gayle King de CBS Mornings, el músico habló sobre su vida amorosa actual. Aunque King intentó “coquetear” con Kravitz, él dejó en claro que no tiene prisa en encontrar una pareja.

“Ahora mismo estoy abierto. Es difícil no mirar. Ya sabes, cuando deseas algo, lo estás buscando, ¿verdad? Pero encuentro que cuando no miras es cuando lo encuentras. Y estoy en un lugar donde, lo he dicho durante varios años, no estaba listo. Pensé que estaba listo, pero puedo decir que nunca me había sentido como me siento ahora”, expresó.