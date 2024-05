La semana recién pasada, el actor australiano Chris Hemsworth recibió su estrella de la fama en una ceremonia llena de bromas de sus excompañeros de Marvel y con un especial agradecimiento a su esposa, la actriz española Elsa Pataky.

En su discurso, el intérprete de 40 años mencionó los sacrificios que ha hecho la también periodista para apoyar su carrera: “Quiero darle las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado durante, básicamente, toda mi carrera a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar”.

“Y no olvido que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos y, de nuevo, siempre estaré en deuda contigo”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, sus palabras han generado controversia, puesto que el último papel importante que interpretó Pataky fue en 2017 con su personaje de Elena Neves en The Fate of the Furious, de la franquicia de Rápido y Furioso. Por ello, la actriz decidió hablar al respecto y defender a quién es su esposo hace 14 años.

“Él es muy feminista y (le importa) el cuidar a la mujer, hacerte sentir bien. Yo creo que reconocer para un hombre el trabajo que hacemos, (los hace) sentirse más libres”, comenzó diciendo sobre el reconocimiento que le hizo Chris Hemsworth.

Al ser consultada por la controversia, Elsa Pataky explicó: “Es una cosa muy personal. Si quieres hacerlo, lo haces, y si no, no lo haces. Yo sentí que es lo que quería hacer y que me sentía más a gusto estando con mis hijos y tener la oportunidad de yo poder estar con ellos”, dijo a El Mundo.

A lo que agregó: “Sacrificar parte de mi carrera en ese momento que yo también había hecho bastante, quise ser madre y quise sacrificarlo, pero fue una decisión mía”, defendió.