La actriz, Millie Bobby Brown, se habría casado en secreto en una íntima ceremonia con su comprometido, el modelo, Jake Bongiovi.

Fue en abril de 2023, cuando se dio a conocer la noticia de que la actriz, conocida por su papel en la serie “Stranger Things”, se comprometía a sus 19 años con su novio, Jake Bongiovi (20), hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi.

En aquel entonces, la actriz y el modelo, anunciaban la nueva noticia con bellas fotografías, tras casi dos años de relación.

En la publicación, Brown publicó parte de la letra de una de las canciones de Taylor Swift, llamada Lover: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ’em all” (Te he amado por tres veranos, cariño, los quiero todos), señaló.

Por su parte el joven, publicó otras imágenes de aquella sesión de fotos con el mensaje: “Forever” (Para siempre).

La pareja se habría casado el fin de semana pasado

A más de un año de anunciar su compromiso, según medios internacionales, la pareja se habría casado en una íntima ceremonia con la presencia de sus más cercanos, el pasado fin de semana , según consigna People.

Además, tal como detalla The Sun, los padres de ambos habrían estado presentes durante el íntimo momento.

“Fue una aventura romántica muy discreta con su familia más cercana mientras pronunciaban sus votos”, explica el medio.

El medio citado, también informó que la pareja estaría planeando una ceremonia más grande para el término del año.

“Están planeando una ceremonia más grande en Estados Unidos a finales de este año, pero ahora se han casado legalmente y han hecho todos los trámites“, indica.

Por su parte, el medio Vogue Weddings, los felicitó a través de sus redes sociales. “Las felicitaciones están en orden para @milliebobbybrown y @jakebongiovi!…” indica el sitio.