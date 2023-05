La abogada e influencer Helhue Sukni contó una compleja situación que debió enfrentar a raíz de su trabajo, donde aseguró que uno de sus clientes no le habría pagado lo solicitado por sus servicios.

Conocida en redes sociales por contar su día a día y por su particular trabajo en el que, como abogada, presta servicios a traficantes o personas involucradas con drogas, publicó un video en Instagram a modo de queja contra un caso por el que no recibió paga.

“Hoy día les tengo que contar que estoy feliz, feliz, porque estoy súper bien”, aseguró el miércoles en su video, donde además comentó cómo había estado su fin de semana y saludó a sus seguidores por el Día del trabajador, que se conmemoró el lunes.

Tras ponerse al día, reclamó: “Me fue re bien, ojalá que la gente me pagué no más, porque la semana pasada saqué a un hueón (sic) de Antofagasta con 35 kilos, no me pagaron ni un peso. O sea, me pagaron el pie, la segunda parte se hicieron los hueones (sic)”.

Helhue Sukni lanzó autocrítica por su trabajo

En la misma línea, admitió que estaba preocupada de que aquello le ocurriera nuevamente. “Hoy día saqué a un hueón (sic) con 85 kilos, ojalá que la familia me pague”, comentó.

Por otro lado, también lanzó una crítica contra sí misma, cuestionando su método de trabajo. “Yo soy más hueona (sic) yo debería cobrar antes, antes del juicio debería cobrar. Hay mucha gente que lo hace así y que no los cagan”, apuntó.

Finalmente, y al terminar su descargo, concluyó en que “así es la vida” y no reveló más detalles sobre qué haría al respecto o si pasaría por alto esta deuda.