La vida cambió completamente para Anna Sorokin durante este mes, luego de que a principios de octubre saliera de la cárcel, donde estuvo encerrada desde 2017, aunque pasó un breve periodo libre en 2021 hasta que volvió a estar bajo las rejas.

La joven de 31 años protagonizó una de las historias más escandalosas de la alta sociedad en Nueva York, luego de que estafara a varios miembros de la elite, con el objetivo de llevar una vida que no le pertenecía.

Para esto inventó que era una millonaria heredera alemana, historia que también sirvió de base para la serie de Netflix “Inventando a Anna” que se estrenó este 2022 y llevó su caso a tener fama mundial.

Pero ¿cómo salió de la cárcel, curiosamente por sus propios medios y sin estafar a nadie?. La joven ya aparece en algunos virales y entregó entrevistas a importantes medios de comunicación contando “su verdad”, pero portando un particular accesorio en su tobillo.

Anna Sorokin ¿Completamente libre?

Durante mucho tiempo Anna Sorokin estuvo presa y con la incertidumbre de cuál sería su futuro en Estados Unidos. Sin embargo, eso acabó a principios de este mes cuando la liberaron.

Se condenó a la rusa por 8 cargos, entre los que se incluye hurto mayor y robo de servicios. También se le declaró culpable de intento de hurto mayor tras falsificar un préstamo bancario de 22 millones de dólares para crear un club de arte.

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Nueva York la puso en “libertad” luego de que pasara más de un año arrestada en sus dependencias.

La joven salió de la cárcel con la condición de pagar 10 mil dólares, sin embargo, no es completamente libre. El juez de inmigración Charles Conroy la sometió a arresto domiciliario y a utilizar un particular accesorio: un brazalete en su su tobillo, que indicará su ubicación en todo momento, consignó Vanity Fair.

También la obligó a no publicar nada en sus redes sociales, incluso aunque fuera a través de un tercero. Esta situación representaría un problema para Anna Sorokin, considerando que precisamente Instagram es la plataforma que la ayudó a conseguir el dinero que necesita para pagar la fianza mostrando su arte, el que vendió a través de una exposición en Nueva York denominada “Allegedly”, explicó CNN.

Según indicó Page Six, el abogado de la joven, Duncan Levin, “estamos extremadamente complacidos por la decisión de la corte hoy de liberar a Anna Sorokin. El juez reconoció con razón que Anna no es un peligro para la comunidad”.

Una nueva casa y una nueva vida

La liberación de Anna Sorokin implicó que, pese al arresto domiciliario, se le pudiera ver por algunos segundos en las afueras de su nuevo hogar.

Aunque le costó encontrar donde vivir y pasar su periodo de arresto, Sorokin halló un lugar en el que pasa su arresto domiciliario desde el viernes 7 de octubre.

Se trata de un departamento en la zona de East Village, Manhattan, cuyo arriendo cuesta aproximadamente 5 mil dólares mensuales (cerca de 5 millones de pesos) y ya habría pagado 3 meses de un contrato que durará 6, confirmó Page Six.

Aquí fue donde entregó su primera entrevista a The New York Times. Fue la primera noche de libertad cuando la rusa se sentó para hablar con Emily Palmer, la periodista que dio a conocer públicamente su caso, sobre su paso por la cárcel y sus planes futuros.

Señaló que está “realmente feliz” viviendo en Nueva York considerando que muchos abogados le indicaron que sería deportada a Alemania, donde mantenía residencia antes de emigrar a Estados Unidos.

La joven destacó que lograr salir y quedarse en Manhattan fue un trabajo de perseverancia junto a su abogado, añadiendo que “podría haberme ido, pero elegí no hacerlo porque estoy tratando de arreglar lo que hice mal. Tengo tanta historia en Nueva York y sentí que si estuviera en Europa, estaría huyendo de algo. Pero si la cárcel no prueba que la gente está equivocada, ¿entonces qué lo hará?”.

Los planes futuros de Anna Sorokin

La joven señaló en la entrevista que el arresto domiciliario era mejor, acotando que “puedo recibir visitas más allá de la 13:30 los jueves. Ya veremos qué puedo hacer desde aquí. Supongo que todo el mundo vendrá a mí”.

Y así ocurrió, ya que se comenzaron a viralizar videos que muestran a la joven en su departamento del East Village de Nueva York, donde sin temor posa para las cámaras.

Anna Sorokin también piensa en el futuro. Aunque declara que el dinero del departamento y la fianza son suyos, no anticipa como se mantendrá a futuro indicando que “no he descifrado toda mi vida en dos días. Pero me las arreglé para hacer algo con mi vida mientras estaba en la cárcel, así que supongo que esto será un poco más fácil.”

En cuanto a sus planes, señaló que tiene muchos proyectos, entre ellos el arte, su propio podcast y un libro, pero también manifestó su intención de ayudar en reformas de la justicia penal para ayudar a otras niñas.

La joven también transparenta que su proceso de inmigración recién comienza y efectivamente, podría en el futuro ser deportada.

Pide una segunda oportunidad

Tras la entrevista con The New York Times, fue el turno de CNN, con Jake Tapper, quien habló el pasado miércoles con la ex estafadora.

En el clip presentado por la cadena norteamericana, Anna Sorokin se manifiesta arrepentida de las decisiones que tomó en su juventud, algo que recalca cuando Tapper le menciona que no lo parece.

Sorokin manifiesta que efectivamente se aprovechó de la gente que confió en ella, afirmando que “yo era más joven y aprendí de mis errores”. Luego es drástica al señalar que no lo volvería a hacer.

También aseguró que merece una segunda oportunidad para quedarse en Estados Unidos, señalando que en su juicio de 2019 se creó una idea de ella como estafadora con la que se debe lidiar.

“Estoy tratando de no exaltar mis crímenes y no hacer que nadie crea que esa es la manera de volverse famoso. Porque sufrí mucho como resultado… aunque no siempre lo demuestro. No voy a ir a la televisión y llorar”, sostuvo.

La joven se mantendrá en Nueva York hasta que se determine cuál será su futuro en Estados Unidos y por el momento vende su arte en FEC, donde se puede encontrar sus cuadros desde los 250 dólares.