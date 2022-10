Solo 8 meses de trabajo fueron suficiente para que Lana Rhoades se hiciera famosa a nivel mundial y se transformara en la actriz más exitosa de la industria pornográfica.

Amara Maple, el nombre real de Lana, tenía solo 19 años cuando abandonó su hogar y se fue a Los Angeles, Estados Unidos, para tener una carrera que le permitiera cumplir el sueño de tener una vida glamorosa como las que tenían las novias de Hugh Hefner en “The Girls Next Door”.

Sin embargo, tras ese periodo salió de esa industria y ahora, a sus 26 años, no tiene miedo de contar los dolores de ésta y cómo se sintió en esa época.

Lana entregó impactantes declaraciones sobre su trabajo, la industria porno y también lo que generó en su vida, todo a través de una entrevista en el podcast “The Skinny Confidential Him & Her”.

Lana Rhoades: “Deberían hacerlo ilegal (el porno)”

Lana Rhoades pensaba que la vida que llevaban las novias de Hugh Hefner, el magnate de Playboy, era glamorosa y su objetivo a los 19 años era tener exactamente lo mismo.

Aunque no conocía la verdadera historia de lo que vivían las novias de Hefner cuando se apagaban las cámaras del reality que las perseguía, intentó llegar a su objetivo y el camino fácil lo encontró en la industria del porno.

Según detalla New York Post, realizó, en los 8 meses que fue parte de la industria, entre 2016 y 2017, más de 250 producciones que se viralizaron por todo el mundo.

En solo un abrir y cerrar de ojos se convirtió en la actriz más buscada en Pornhub con 345 millones de visitas a sus contenidos, un récord para la época.

Había dejado su natal Illinois, donde trabajó como mesera y stripper, para entrar en un rubro que ahora crítica fuertemente.

“Es como un acto de circo. Como intérprete, cuando lo estaba haciendo, era como… ¿Qué cara puedo hacer?, ¿qué sonido puedo hacer?, ¿qué puedo hacer en esta película para que sea la mejor?”, declaró, admitiendo que absolutamente todo era falso.

Añadió que la industria estaba “infestada” de drogas y abuso de alcohol, señalando que “no creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal”.

“Ni siquiera me gusta tener sexo

“Por alguna razón, nunca comprendí que para hacer porno realmente tienes que tener sexo con personas”, declaró la ahora modelo, recordando que cuando entró a la industria del porno ella no tenía mayor experiencia en el sexo, ya que solo había mantenido relación con una persona.

Pero también acotó que la industria y la experiencia que adquirió en ella no aumentó su impulso sexual, destacando que es asexual.

“Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así. No es como si hubiera un cambio después de hacer porno”, comentó la figura, según rescató Daily Mail.

Lana también declaró que los 8 meses que estuvo en la industria la marcaron profundamente y aunque fue una estrella de inmediato, también hubo consecuencias.

La Vanguardia consignó que tuvo ataques de pánico y aún tiene cicatrices psicológicas de esa época, por lo que lucha contra la depresión y pensamientos suicidas.

Rhoades está retirada de la industria y ahora trabaja como influencer, aprovechando sus más de 16 millones de seguidores en Instagram, aunque también comparte imágenes a través de OnlyFans (contenido para adultos) y tiene un podcast.

Lana Rhoades tuvo un hijo con un crack de la NBA

Esta semana, Lana Rhoades volvió a ser noticia, luego de que fans llegaran a la conclusión sobre quién es el padre del hijo que la actriz tuvo con un jugador de la NBA.

La influencer tuvo un bebé llamado Milo, en enero de este año, sin embargo, no se reveló la identidad del padre de la criatura.

Aunque sí entregó pistas del lugar donde trabaja el hombre, señalando: “Juro por Dios que pensé que los jugadores de la NBA eran buenos tipos. Lo siguiente que supe fue que dije: ‘Estoy embarazada’… Y él me dijo que me fuera a la mierda”, consignó New York Post.

Los fans no dudaron en buscar más rastros sobre quién es el padre de Milo y se especuló que podría ser el jugador Blake Griffin.

Aunque aún no se confirma si efectivamente trata del nuevo fichaje de Boston Celtics, de ser cierto, expertos en el básquetbol estadounidense consideran que sería una bomba noticiosa justo en la previa al inicio de la temporada de la NBA.