Taylor Swift se llevó la categoría más importante de los MTV VMAs con el video musical de All Too Well, que ella misma dirigió. La cantante de country pop, compitió con artistas como Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Harry Styles, entre otros.

Y es que All Too Well: The short film fue uno de los videos más comentados de este año, a pesar de ser lanzado a finales de 2021, puesto que revivió la polémica de la relación entre Swift y el actor Jake Gyllenhaal.

La ex pareja mantuvo un romance en 2010 cuando la cantautora tenía 21 años mientras que Gynllenhal tenía 29. El video -en formato cortometraje- reveló detalles de su ruptura y solo en un par de horas logró millones de visualizaciones.

La producción fue protagonizada por la actriz de Stranger Things Sadie Sink y el actor de Teen Wolf, Dylan O’Brien. A la fecha, cuenta con más de 70 millones de visitas en YouTube, donde fue estrenado.

La cantante subió al escenario acompañada de O’Brien y agradeció a sus fans, a los actores y al equipo de producción por apoyarla en su primer rol como directora.

Además, se refirió a la poca representatividad de mujeres en categorías como esa. “¿Cuántas mujeres están nominadas en la categoría de “Video del Año?”, cuestionó en su discurso.

Así mismo, Taylor Swift anunció que lanzará un nuevo álbum. “Pensé que tal vez este sería un buen momento para decirles que mi nuevo álbum saldrá el próximo 21 de octubre”, dijo. Adicionalmente, aclaró que revelará más detalles a media noche.