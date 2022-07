Durante la mañana de este miércoles, el actor Jamie Campbell Bower publicó una reflexión en Twitter donde reveló haber sido adicto a las drogas años atrás.

“Hace 12 años y medio, estaba en una adicción activa”, escribió el intérprete de Vecna en Stranger Things, apuntando a que entonces “me lastimaba y hería a todos los que amaba, que estaban a mi lado. (La adicción) se puso tan mal, que acabé en un hospital para la salud mental”.

“Ahora llevo sobrio siete años y medio”, comentó, para entonces recordar que “he cometido muchos errores en mi vida”, aunque recordando que siempre existe la opción de poder avanzar y crecer.

“Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para enmendar errores y crecer”, destacó. “Para cualquiera que se levante pensando ‘oh Dios, no otra vez’, te lo prometo: hay un camino”, añadió.

“Estoy muy agradecido de estar en donde estoy, estoy muy agradecido de estar sobrio y estoy muy agradecido de estar aquí. Recuerden que todos somos un trabajo en proceso”, cerró en su red social.

But each day is a chance to start again. Atone for mistakes and grow.

For anyone who wakes up thinking “oh god not again” I promise you there’s a way. I’m so grateful to be where I am, I’m so grateful to be sober. I’m so grateful to be.

Remember, we are all works in progress

J x

— Jamie Campbell Bower (@Jamiebower) July 27, 2022