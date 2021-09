La actriz Uma Thurman reveló a través de una columna de opinión, que a sus 15 años debió someterse a un aborto, tras quedar embarazada de un hombre mayor al inicio de su carrera actoral.

El escrito, fue publicado en The Washigton Post en medio de la disputa por la Ley de Aborto en Texas, lugar donde ocurrieron los hechos que incluyen a la actriz, por lo que ella decidió compartir su experiencia.

“Comencé mi carrera como actriz a los 15 años, trabajando en un entorno en el que a menudo era el único niño en la sala. Al final de mi adolescencia, un hombre mucho mayor me embarazó accidentalmente. Vivía con una maleta en Europa, lejos de mi familia, y estaba a punto de empezar un trabajo. Luché por averiguar qué hacer. Quería quedarme con el bebé, pero ¿cómo?”, comenzó diciendo la actriz.

“Llamé a casa. Mi madre estaba gravemente enferma en el hospital. Mi padre se acercó a su cama para discutir mis opciones. Nunca antes habíamos hablado de sexo; esta fue la primera vez, y fue terrible para todos nosotros. Me preguntaron sobre el estado de mi relación, no era viable , y me advirtieron lo difícil que sería criar a un bebé cuando era adolescente por mi cuenta”, continuó escribiendo.

Tras hablarlo con su familia, decidieron que Uma, de entonces 15 años, no podía continuar con el embarazo debido a los problemas financieros que atravesaban. Fue entonces que una amiga en Alemania decidió ayudarla. “No obstante, mi corazón estaba roto”, manifestó la actriz.

“En el consultorio de su médico en Colonia, me administraron anestesia local y aborté. Me quedé despierto en la mesa mientras el médico, que era un hombre amable, explicaba cada paso del proceso a medida que sucedía. Dolía terriblemente, pero no me quejé. Había internalizado tanta vergüenza que sentí que merecía el dolor”, expresó.

Actualmente, la estrella de Kill Bill tiene 51 años y una exitosa carrera actoral. Tiene tres hijos, Maya, de 23 años, y Luna, de 9, y su hijo Levon Roan, de 19, a quien describió como su “orgullo y alegría” en el ensayo.

“El aborto que tuve de adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, una que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que he experimentado”, concluyó la actriz.