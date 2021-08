El pasado sábado no fue un buen día para el cantante Ricardo Arjona, ya que tuvo una ingrata experiencia cantando en público en una estación del metro de Nueva York. Según él mismo contó, nadie lo reconoció.

El guatemalteco de 57 años estuvo cerca de una hora cantando en el lugar pero nadie se detuvo para verlo o escucharlo. Todo lo contrario, la gente siguió su caminar sin prestarle atención.

Arjona publicó esto en sus redes sociales, asegurando que sólo una mujer mexicana le dijo que en realidad era “el doble de Arjona”, ya que era muy alto para ser el “de verdad”.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, sostuvo en la publicación.

Lo cierto es que el cantante vistió una tenida bastante juvenil en el lugar, compuesta de jeans, zapatillas urbanas, camisa y un suéter negro, la que acompañó con lentes de sol y un sombrero.

Por otro lado, en los comentarios del video miles de seguidores del artista lamentaron la oportunidad que perdieron los neoyorquinos y latinos de haberlo visto en vivo.

“Mi mamá y yo te hubiéramos encontrado nos volveríamos locas por saludarte o así” y “Cuando quieras puedes hacer eso en el metro de Santiago, pero por favor avisa y me recorro todas las estaciones para buscarte”, fueron algunos de los comentarios.

Hay que señalar que esta situación contrasta bastante con lo que logró Arjona en abril de este año, cuando presentó su primer concierto en el contexto de la pandemia.

En ese momento reunió un total de 150.000 personas de todos los continentes, colapsando redes sociales e incluso dejando fans fuera del espectáculo online.