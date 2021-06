La esperada reunión de Friends no trajo de regreso solamente a sus protagonistas, sino también actores que tuvieron papeles característicos o también estrellas invitadas.

Algunas aparecieron de manera presencial, mientras que otras hicieron su presentación de forma telemática. Así fue el caso de James Michael Tyler de 59 años, conocido por interpretar a Gunther, el encargado del famoso Central Perk en el programa, quien se ausentó debido a su diagnóstico de cáncer.

El actor, en una reciente entrevista con en el programa Today de la cadena NBC, señaló que “me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Está ahora en estado 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me llevará”.

“En un principio recibí terapia hormonal, la que funcionó de maravilla durante aproximadamente un año. Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal. Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma”, relató.

No obstante, como muchas personas en el mundo, el actor no asistió a uno de sus controles durante la pandemia y cuando volvió a chequearse, ya era tarde. El cáncer se había expandido a sus huesos y columna vertebral, tenido como resultado una parálisis en la parte inferior de su cuerpo.

Desde entonces, James Michael Tyler ha tenido que movilizarse en silla de ruedas y constantemente realiza campañas de concientización sobre el cáncer y la importancia de un diagnóstico temprano de la enfermedad para evitar su rápida expansión.