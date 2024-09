Como forma de rastrear posibles dineros ligados al crimen organizado, el Gobierno había presentado como indicación al proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias un límite de 50 UF (unos $1.889.848,5 a la fecha), para compras hechas con dinero en efectivo.

Para el caso de operaciones por sobre este monto, deberían realizarse mediante pagos electrónicos, con el fin de conocer quién está pagando aquella compra.

Sin embargo, ahora se definió que las compras entre 50 UF hasta las 135 UF ($5.102.590,95), o su equivalente en moneda extranjera, pueden ser realizadas en cualquier medio de pago siempre y cuando la transacción quede respaldada en algún documento que acredite la identidad de la persona, además de consignar en la factura o documento respectivo que la venta se realizó mediante efectivo.

En caso de no cumplirse estas condiciones, la compra deberá hacerse sí o sí por medios electrónicos.

Gobierno sube rango del límite a compras en efectivo

Según consigna el Diario Financiero, estos cambios en el límite a compras con efectivo surgen luego de que el propio Banco Central presentara reparos a la iniciativa.

Las observaciones de la propia presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, se basaban en que la limitación entra en conflicto con la potestad del ente autónomo para la emisión de billetes y monedas.

Ahora, la determinación del nuevo límite se realizará con previa consulta al Banco Central, y la resolución del Ministerio de Hacienda al respecto considerará tanto los riesgos del uso de efectivo para actividades ilícitas, como el acceso a medios de pago electrónico e infraestructura financiera, entre otros.

“Lo anterior se aplicará respecto de la integridad o totalidad del valor de la operación realizada, sin que sea posible fraccionar el pago en cantidades inferiores al límite establecido o realizar compras sucesivas con el mismo fin”, señala la indicación del Gobierno, citada por DF.

Exención de IVA a importaciones

El proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias forma parte del Pacto Fiscal. Con ello, se busca mejorar la cantidad de recursos recaudados en un equivalente a 1,5% del PIB, y así financiar diversas iniciativas de seguridad y sociales.

Otra de las indicaciones, que se aprobó en la comisión de hacienda del Senado, fue la eliminación de exención de IVA a las importaciones por un valor menor a US$41, a la vez que se acordó una nueva exención para compras de hasta US$500.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en agosto del 2023 que este tipo de beneficio era usado para sub facturar importaciones que no necesariamente estaban bajo esta barrera de precio, “con el objetivo de no pagar el impuesto correspondiente”.