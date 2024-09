Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este domingo entró en vigor la Ley Corta de Isapres, que establece que los planes de salud deben representar al menos un 7% de la remuneración de los afiliados, aplicando la Tabla Única de Factores (TUF). Ante dudas sobre qué sucede si el contrato no llega al 7%, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aclaró que las isapres no pueden ofrecer contratos por debajo de lo estipulado. Diputados y senadores de las comisiones de salud valoraron la norma, aunque señalaron que aún faltan detalles por definir. El Consejo Consultivo rechazó algunos planes de pago de las isapres, dándoles una segunda oportunidad para resolver observaciones. En caso de no aprobarse el segundo plan, la Superintendencia definirá el plan de pago. La migración de isapres a Fonasa ha sido notable, según el director de Fonasa, Camilo Cid, quien destaca un crecimiento de 1 millón 200 mil personas, aunque esa cifra ha disminuido gradualmente.