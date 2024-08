Tras años de tramitación, desde este 1 de septiembre, comenzarán a aplicarse los cambios de la Ley Corta de Isapres, que afectarán directamente los planes de salud de los afiliados, ¿sabes que modificaciones habrá y cómo saber cuánto pagarás?

Entre los cambios más relevantes de la nueva norma se encuentra la aplicación de una prima extraordinaria, la baja de precio por ajuste de factor, la eliminación de los excedentes, la devolución por factor y la devolución por hijo menor a 2 años.

Los cambios a los planes de salud por ley corta de Isapres pueden ser difíciles de entender, por lo que el comparador y buscador de programas y seguros Queplan.cl, explicaron a través de 3 ejemplos reales, cuánto terminarán pagando y/o recibirán estas personas tras aplicar las modificaciones.

El efecto final para persona o familia es muy diferente entre sí. Es muy probable que a tus cercanos les toque un cálculo diferente que al tuyo.

Para hacer estos cálculos se basaron en la interpretación de la circular 470 de la Superintendencia de Salud, emitida el 7 de junio de este 2024 que indica, entre otras cosas, que las Isapres deberán adecuar el precio final de los planes de todos los contratos previsionales de salud vigentes al 30 de noviembre de 2022 y que no empleaban la Tabla de Factores Única (TFU).

Además, se usaron algunos supuestos en los 3 casos, como:

•La persona no se ha cambiado de plan desde mayo del 2017 a la fecha.

• El precio base del plan no se ha reajustado (judicialización).

• No hubo licencias médicas en el intermedio.

• No hay cambio de sueldo en este periodo.

• No existen cotización impagas.

• Valor UF: $37.500

• Suponemos que los ajustes se harán al mismo tiempo (Precio final informado considera el ajuste por la TFU y el ajuste al 7% de la cotización legal obligatorio).