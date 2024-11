Neuralink de Elon Musk, recibe autorización para verificar si su chip cerebral puede controlar un brazo robótico.

A través de la red social X, la compañía Neuralink destacó: “Nos complace anunciar la aprobación y el lanzamiento de un nuevo ensayo de viabilidad para ampliar el control de BCI utilizando el implante N1 a un brazo robótico de asistencia en investigación“.

A esto último destacaron: “Este es un primer paso importante para restablecer no solo la libertad digital, sino también la libertad física. Próximamente habrá más información, pero el estudio CONVOY permitirá la inscripción cruzada de participantes del estudio PRIME en curso”, detallan.

We’re excited to announce the approval and launch of a new feasibility trial to extend BCI control using the N1 Implant to an investigational assistive robotic arm.

This is an important first step towards restoring not only digital freedom, but also physical freedom. More info…

— Neuralink (@neuralink) November 25, 2024